Los sindicatos médicos acusan al Gobierno de Aragón de incumplir el acuerdo de Atención Primaria y amenazan con movilizaciones

Un pacto "incumplido", dicen. Los sindicatos médicos Fasamet y CESMAragón han denunciado este lunes que el acuerdo firmado en enero del año 2023 con el Gobierno de Aragón para la mejora de la Atención Primaria se ha infringido porque, han especificado, se destina a ella apenas la mitad del gasto que se acordó para 2026, continúa la falta de profesionales, la sobrecarga asistencial y también las pérdidas retributivas, entre otras cuestiones. Desde las organizaciones sindicales han instado así al Ejecutivo autonómico a que cumpla con lo comprometido y han amenazado con volver a movilizarse si este mantiene su "inmovilismo". La primera acción será una concentración conjunta con Satse este mes de noviembre y no descartan tampoco sumarse a las protestas nacionales por el Estatuto Marco.

Ambos sindicatos médicos han desgranado durante la presentación de su XXXVIII Congreso de Atención Primaria, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre en el hotel Zentro de Zaragoza, los puntos "incumplidos" de aquel acuerdo firmado con el Gobierno de Aragón que, ha recordado Leandro Catalán, presidente de Fasamet, "puso fin a más de dos meses de movilizaciones".

En concreto, los sindicatos han detallado que la Atención Primaria solo recibe el 13% del gasto sanitario, porcentaje que queda lejos del 25% comprometido para 2026 en el acuerdo de 2023. Asimismo, han indicado que no se ha solucionado ni la falta de profesionales, ni las pérdidas retributivas ni la sobrecarga asistencial.

Las organizaciones sindicales médicas han reivindicado así que se cubran las plazas que se contemplan en las plantillas orgánicas de los centros de salud, que son de 1.000 médicos de equipos de Atención Primaria y 300 de Continuada; que se suba el precio de la hora de guardia; que se recuperen las pérdidas salariales acumuladas desde 2010, que según han indicado superan los 20.000 euros por médico, y una reducción de la temporalidad por debajo del 8% que marca la ley.

También han clamado por una mejora de las condiciones laborales para hacer atractiva la profesión médica, sobre todo en el medio rural, donde el déficit de profesionales sanitarios es más notable.

En la misma línea, los portavoces de Fasamet y CESMAragón han denunciado que no se estén empleando las consultas de apoyo, un instrumento diseñado para reducir las demoras y aliviar las agendas de los profesionales sanitarios. Según han indicado, la cifra de pacientes atendidos en ellas mensualmente ha descendido respecto a 2024, ya que mientras el año pasado se realizaron 8.500 consultas que atendieron a 127.600 personas (en torno a 10.630 al mes), en lo que va de 2025 se han realizado 5.050 consultas que han prestado asistencia a 75.700 pacientes (unas 7.570 aproximadamente).

"Es incomprensible que se frene una herramienta que ha demostrado su utilidad", ha lamentado Catalán, que también ha alertado de que en sectores como Calatayud o Huesca se han suspendido estas consultas de apoyo. Así, han concluido que, dos años y medio después del pacto firmado con la DGA, la Atención Primaria sigue sin contar con "un presupuesto diferenciado, sin reorganización del mapa sanitario y sin avances en la Gerencia Única de Atención Primaria".

Y son precisamente todas estas cuestiones las que tratarán de abordar en su XXXVIII Congreso, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre en Zaragoza bajo el lema Tiempos difíciles, nuevos retos. En el participarán 300 médicos aragoneses de Atención Primaria que debatirán sobre los desafíos del sector y, mediante ponencias y talleres, reivindicarán las mejoras que requiere la sanidad aragonesa, consideradas "urgentes y necesarias" por los profesionales sanitarios debido a que no se han cumplido de los pactos firmados en 2023 y 2025.