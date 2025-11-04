35 años creciendo juntos: El Periódico de Aragón celebra su aniversario con sus lectores

El Periódico de Aragón acaba de cumplir 35 años llevando cada día la información a sus lectores y lo celebró con una gran gala en La Aljafería.

Allí se proyectó por primera vez un vídeo que resume la esencia del diario. La historia de la comunidad, los grandes hitos de Aragón, están hilados con historias humanas. Aquellos años en los que ocurrieron acontecimientos de gran calado, aquellos días en concreto, nacieron personas que han ido creciendo de nuestra mano.

Con la canción de fondo de 'Sin ti no soy nada', de Amaral, que realizó una actuación estelar en la gala del 35 aniversario y que es uno de los grupos que más pone a Aragón en el mapa de España y mundial, El Periódico de Aragón pone cara y ojos a esas personas que van de la mano de los hitos de la comunidad.

El Periódico de Aragón lleva 35 años contando lo que pasa. Y en paralelo han crecido la vida de miles de aragoneses. Cada año tiene su noticia, cada año alguien nace para recordarla...", comienza el vídeo.

Después, poco a poco salen en pantalla personas que nacieron el mismo año que acontecimientos de calado para Aragón, empezando por la salida del periódico en 1990 y, como por ejemplo, la consecución de la Recopa por parte del Real Zaragoza en 1995, la llegada del AVE a Zaragoza en 2003, la Expo del 2008, el primer Gran Premio de Aragón de MotoGP en 2010, el covid en 2020 y, para terminar, este 2025, con un recién nacido, año del 35 aniversario.

"Este año la noticia somos todos", finaliza el vídeo. Una forma en la que El Periódico de Aragón quiere dar las gracias por los 35 años en los que ha acompañado a los aragoneses. Y los aragoneses al periódico.