Aparecen pintadas contra los profesores en el instituto de Villanueva de Gállego: "Un grupo de alumnos se ha ofrecido a limpiarlo"

Insultos a profesores, amenazas y también mensajes políticos. El IES Villanueva de Gállego (Zaragoza) amaneció tras el fin de semana de Halloween con pintadas en sus paredes, entre ellas algunas que incluían nombres de docentes y otras como Rojos de mierda, Hijo de puta o Hitler sálvanos. Desde el equipo directivo explican que se trata de una situación puntual, que nunca antes había sucedido, o al menos no a este nivel, y aseguran que en el centro prima la convivencia y el buen comportamiento.

Prueba de ello es la reacción que han tenido los propios estudiantes a los grafitis. "Han pasado cosas chulas como que una cuadrilla de chavales se haya ofrecido a venir a limpiarlos en una muestra de rechazo a lo que ha pasado", comparten. El centro ya ha denunciado los actos ante la Guardia Civil, según han comunicado y ha confirmado fuentes de las fuerzas de seguridad.

Pintadas aparecidas en el IES de Villanueva de Gállego. / A. S.

En concreto, en las pintadas aparecieron los nombres del director del instituto y también de los dos jefes de estudios, tal y como han confirmado desde el equipo directivo del centro. Entre ellos hay mensajes insultantes como "Come pollas" o amenazas como "(Un nombre) sé dónde vives". Desde el IES Villanueva de Gállego muestran su tranquilidad al incidir en que lo sucedido representa a una "súper minoría del centro" que, agregan, "no representa ni al 1% del alumnado". "No se puede evitar que de cientos de alumnos maravillosos haya alguno que haga estas cosas", dicen.

Desde el equipo directivo remarcan también la predisposición de grupos de alumnos que se han ofrecido a limpiar las pintadas y concretan que ya se han borrado algunos de los grafitis. Se trabaja también en limpiar los restantes lo antes posible.

El centro no tiene previsto establecer ningún tipo de sanción al alumnado porque, recuerdan, es una situación puntual que no había sucedido a este nivel desde que el centro abriera en 2017. "Pueden venir hasta de exalumnos", indican, y añaden que la noche de Halloween es además "muy golosa" para que se den este tipo de actuaciones. Sí prevén alguna medida como reforzar las cámaras de seguridad.

Pintadas aparecidas en el IES de Villanueva de Gállego. / A. S.

Además, el IES Villanueva de Gállego ha denunciado los actos ante la Guardia Civil, según han explicado desde el equipo directivo y también desde el Departamento de Educación. Fuentes de la Benemérita han confirmado que se ha interpuesto la denuncia por las pintadas aparecidas en el centro y que ya se trabaja en investigar los hechos e identificar a los autores.

Desde el Departamento de Educación de la DGA condenan este tipo de actos vandálicos y las pinturas que han aparecido en el IES de Villanueva de Gállego. Asimismo, muestran su rotundo rechazo al señalamiento de personas, mucho menos de docentes que trabajan en el centro o de alumnos del mismo. Expresan también su repulsa a cualquier mención a un dictador, como es en este caso, o a una dictadura.