Azcón anima en Virginia a los inversores internacionales a conocer "el potencial tecnológico de Aragón"
El presidente ha participado en el foro DCD Connect Virginia 2025
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha animado este martes a los inversores internacionales presentes en el foro DCD Connect Virginia 2025 a conocer Aragón, su potencial como hub tecnológico y su capacidad para acoger infraestructuras tecnológicas. Así lo ha expresado en el panel 'La Virginia de Europa- construyendo el nuevo hub de infraestructura digital en Aragón'.
Entre otros aspectos, ha detallado el papel de los PIGAs a la hora de acelerar las inversiones, la capacidad de Aragón para generar energía renovable o la apuesta por formar talento desde la Universidad -con la ampliación de plazas en grados estratégicos o la formación en IA para los alumnos de nuevo ingreso-, la Formación Profesional y las políticas del INAEM. Asimismo, ha detallado el proyecto del DAT Alierta, el futuro epicentro del ecosistema tecnológico de Aragón.
Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha reconocido la posibilidad de que las inversiones relacionadas con los centros de datos puedan escalar, en el futuro cercano, hasta los 70.000 millones de euros, y ha marcado como uno de los objetivos del Gobierno de Aragón "que vengan más empresas" que puedan "sumar al ecosistema tecnológico y generar empleo".
En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente ha indicado que la delegación aragonesa ha ido a Virginia "a sembrar, pues en este foro están las empresas más importantes relacionadas con las infraestructuras tecnológicas, tanto con la construcción como el mantenimiento de esos centros de datos, ya que el funcionamiento de los centros genera muchísimos puestos de trabajo, como estamos viendo en Virginia".
"Estoy convencido de que lo que hemos contado sobre lo que está pasando en Aragón en inversiones tecnológicas, dentro de muy poco significará que nuevas empresas vienen a nuestra comunidad autónoma a crear nuevos puestos de trabajo", ha afirmado.
Asimismo, ha destacado que, durante el viaje, la delegación aragonesa está "aprendiendo cómo mejorar el éxito de Virginia". Para ello, entre otras medidas, "vamos a apostar por tecnologías más eficientes, tanto en el consumo de energía como en lo que es el uso responsable del agua, lo cual es importantísimo".
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
- Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
- Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
- Aragón enviará a Cataluña tanta energía como tres nucleares a través de una nueva línea eléctrica
- Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza
- Okupan un local del Gobierno de Aragón en pleno centro de Zaragoza