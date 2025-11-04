El cambio climático reducirá un 12,5% el agua de los regantes de la cuenca del Ebro para 2050

La adaptación al cambio climático está en el centro de la planificación para el próximo plan hidrológico del Ebro que deberá entrar en vigor en el año 2028. Por el momento, la Confederación Hidrológica del Ebro (CHE) está trabajando en unos documentos iniciales a los que han añadido este mes de septiembre nuevos estudios técnicos que elevan los efectos por el incremento de temperaturas y el descenso de precipitaciones desde el 5% previsto inicialmente al 12,5%, la reducción de recursos que se calcula para el año 2050.

Estos cálculos a la baja en el uso del agua de la cuenca, que afecta especialmente a los regantes por utilizar el 95% de los recursos, ya fue presentada hace un año como el horizonte que se plantea el organismo para adaptar el sistema. En esta ocasión es un documento presentado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), un instituto adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que prevé también que el cambio climático "aumentará las necesidades hídricas de los cultivos".

Además de estos nuevos informes, la CHE ha recibido 88 aportaciones de 111 entidades pidiendo una revisión de los trabajos previos, sobre todo pertenecientes a regantes, pidiendo que no se efectúe un recorte tan amplio, pues la propia gestora de la cuenta ya valoraba una reducción de dotaciones de entre el 12 y el 15%. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Carlos Arrazola, ha indicado que con todas estas propuestas van a iniciar "un trabaja colectivo para reconsiderar las propuestas", aunque ha especificado que la reducción en el gasto de agua siempre estará presente.

De este modo, la CHE continúa instando a los regantes y a las administraciones agrícolas "a seguir impulsando la modernización de regadíos para lograr explotaciones más eficientes en el uso de recursos y mejor preparadas para afrontar posibles periodos de sequía".

La nuevas aportaciones y documentos van a ser sometidos a otro periodo de consultas que se extenderá hasta mayo de 2026.