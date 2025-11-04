Los centros de datos no preocupan a la CHE: "La demanda de agua es muy escasa"

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se encuentra trabajando en un borrador para el plan hidrológico para el periodo entre 2028 y 2033 que verá la luz dentro de un año. Ahí debe regularse todo el sistema, equilibrando usos agrícolas, sociales e industriales. La intención del organismo es la de "reconsiderar" su propuesta inicial acerca de las dotaciones de riego para los grandes sistemas, que contemplaban un descenso de las mismas de un 12,5%. Dentro del periodo de alegación han recibido "una respuesta casi unánime y contraria" a esa propuesta, aunque los estudios científicos que aportan respaldan la medida. Un planteamiento en el que el gasto de los centros de datos no estaría contemplado.

El sector agrícola, que utiliza más de un 92% de los recursos disponibles, es el gran usuario de la cuenca del Ebro. El resto de la distribución del agua se reparte en el urbano con un 5,5% y el industrial con un 2,3. Por este motivo, el presidente de la CHE, Carlos Arrazola, ha señalado este martes en la presentación de la nueva planificación hídrica que el desarrollo de los centros de datos "no es algo que preocupe" en el conjunto de la planificación, aunque ha mostrado su sorpresa por la falta de información ante los últimos desarrollos de este tipo anunciados en la comunidad.

«La demanda de agua industrial es muy escasa para el conjunto de la cuenca y su ligero incremento, incluso por las necesidades de refrigeración de los centros de datos, tendrá efectos próximos a imperceptibles, salvo en casos muy locales», han transmitido desde la CHE. En este sentido, Arrazola ha señalado que todas las autorizaciones estarán sujetas "a la legislación vigente" para la industria. Y que en el caso de los centros de procesamiento estarán regulados tanto por la concesión del uso de agua como por la orden de vertidos, siempre obligados a no afectar al estado de las masas de agua.

En estos momentos, en un radio de 90 kilómetros de la ciudad de Zaragoza, están previstos una veintena larga de centros de datos planificados. Otros tres ya fueron puestos en marcha hace tres años por Amazon Web Services (AWS). Arrazola ha explicado que aunque son "una actividad novedosa" no han calculado para ellos "un gran consumo de agua", al menos en términos comparativos con otras actividades de la cuenca.

Agua de boca

De hecho, un reciente informe de la Fundación Basilio Paraíso calcula que el consumo de agua de los macrocentros de datos aragoneses en el escenario más exigente podría alcanzar los 14 hectómetros cúbicos anuales, lo que implica el 23% del consumo de agua de boca anual de Zaragoza.

La duda sobre el agua, que no preocupa a la gestión de la CHE en su próxima planificación, se completa, sobre todo, con la gran exigencia energética de estas plantas. La demanda eléctrica que requieren estas grandes plantas podría llegar a triplicar la que hoy tiene la comunidad.

Según se ha explicado en los últimos meses, el impacto económico para el desarrollo de todos los activos confirmados hasta la fecha equivale al 75% de la riqueza total de la comunidad, un producto interior bruto (PIB) que ronda los 48.000 millones al cierre de 2024.

Mientras tanto, el proceso de planificación hidrológica de la CHE sigue adelante con hitos bien marcados. Así, el 28 de noviembre comenzará la participación pública del Esquema provisional de temas importantes, con un periodo de consulta que se extenderá hasta el 28 de mayo de 2026. A finales de octubre del próximo año comenzará la participación pública del Borrador del proyecto del plan hidrológico de la cuenca del Ebro 2028-2033, con un periodo de consulta que llegará a abril de 2027. Finalmente, se espera que el nuevo plan pueda ser aprobado en diciembre de 2027 por parte del Gobierno de España.