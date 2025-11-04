Un cura jesuita acusado de abusar de un menor en Zaragoza, apartado tras una denuncia

La Compañía de Jesús ha apartado provisionalmente de su puesto a un sacerdote jesuita tras recibir una denuncia por unos hechos presuntamente constitutivos de abusos a un menor en Alicante y Zaragoza en la primera década de este siglo, según ha informado la orden religiosa en un comunicado. Unos hechos de los que tuvo conocimiento a través de su canal interno de denuncias el pasado mes de julio, y que tras las primeras verificaciones internas, en septiembre de 2025 se pudo recabar un testimonio verosímil.

La Compañía ha puesto la información a disposición de la Fiscalía para que se determine si los posibles hechos están o no prescritos dadas las fechas en los que se habrían cometido. También informó de estos hechos a la Conferencia Episcopal Española (CEE) ya que el sacerdote "ejercía en la actualidad un cargo dependiente de la Conferencia",por lo que fue apartado de dicho puesto y de todas sus responsabilidades a la espera de que se clarifique la situación.

El sacerdote apartado de forma provisional permanece actualmente en una comunidad de la Compañía "sin relación ni actividad pastoral y sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión". Desde la Compañía de Jesús confían en el trabajo de la Justicia para esclarecer la verdad si los hechos no han prescrito y asegura que colaborará "en todo lo que se le requiera".

En cualquier caso, recuerda el comunicado, en el ámbito del derecho canónico los delitos de abusos no prescriben en los mismos términos que en la jurisdicción civil, por lo que el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido.

Señalan además que se están poniendo todos los medios a su alcance para esclarecer los hechos, de manera que continúan con la recogida de testimonios que pudieran "confirmar, aclarar o añadir información relevante sobre este u otros hipotéticos casos". "Manifestamos nuestra disposición a colaborar en todo lo que sea necesario con las autoridades judiciales y eclesiásticas. Nuestro compromiso es escuchar, acoger y acompañar a quienes puedan haberse visto afectados", subrayan los jesuitas.

Asimismo, remarcan que el compromiso de todos los centros de la Compañía de Jesús en crear entornos seguros es "inequívoco" para lo que llevan años trabajando con medidas para la prevención, formación, sensibilización y detección de cualquier tipo de abuso o conducta inapropiada. Recuerdan que todas las personas que quieran comunicar cualquier información referida a abusos del pasado, pueden hacerlo a través del correo electrónico proteccion@jesuitas.es.

"Queremos terminar este comunicado manifestando el profundo dolor que situaciones como estas nos causan al pensar en las víctimas de abusos, y nuestro deseo de saber responder con justicia y con verdad", concluye. EFE