Una decena de despidos y 20 recolocaciones: los trabajadores de las Zonas Jóvenes Escolares denuncian "la mala gestión" del servicio

La reivindicación de los jóvenes para mantener abiertas las Zonas Jóvenes de Zaragoza, es decir, las antiguas casas de juventud, tras el cierre de ocho de estos espacios, coincide en el tiempo con un significativo recorte en todos los espacios de las Zonas Jóvenes Escolares, los antiguos PIEES, en todas las áreas de la ciudad.

Los trabajadores de estos recintos han denunciado en la vigilia celebrada en Parque Goya que estos cambios suponen gran consecuencia de sus acciones es que se va a dejar a los jóvenes en los barrios "sin un lugar de referencia al que acudir para desarrollar un ocio saludable y educativo de proximidad". La juventud más desprotegida se verá arrojada por el propio servicio de juventud a la calle y a convivir con mayores situaciones de riesgo y abandono, ha denunciado el educador zaragoza y parte de la Asamblea Socioeducativa, Jose Antonio Yagüe.

En este contexto, desde la agrupación alertan de que la consecuencia directa de estas acciones, que achacan a "una mala gestión" municipal, es que los trabajadores son "precarizados hasta la extenuación". Así, recalcan que al menos una decena de empleados han sido despedidos, que otros quince han visto reducido su horario y salario y que otros 20 van a ser reubicados. En este caso, se encuentra de fondo que el Gobierno municipal no encuentra una empresa que quiera adjudicarse el contrato al haber modificado el Gobierno municipal las condiciones de la plantilla, recortando horas de jornada a los empleados de 37,5 a 30 horas.

El Ayuntamiento de Zaragoza defiende que la reorganización iniciada en los centros se basa en la Estrategia Joven 2030 aprobada en el anterior mandato. Y explican que el cierre programado de siete de las Zonas Jóvenes se debe a que la apertura de los dos grandes equipamientos ha llevado a reorganizar todos los programas en las áreas más cercanas a estos dos centros.

Sin embargo, el propio funcionamiento de estos espacios ha provocado quejas entre la comunidad de educadores, al considerar que parten con ventaja "para falsear las cifras". De hecho, critican que se estén buscando a 30 jóvenes a los que dar 700 euros para que participen en las actividades de la Azucarera. "Mientras por un lado se nos ponen trabas en las casas de juventud y PIEEs para becar a jóvenes en actividades que no pueden pagar 20 euros al mes, se destinan 21.000 euros a becar a jóvenes que seguramente ni lo necesitan, pues con 21.000 euros más no haría falta recortar en ningún PIEE, con 21.000 euros una casa de juventud podría seguir abierta", indica Yagüe.