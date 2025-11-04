Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros

Los nietos de Ángel Luengo, Javier y Guillermo, como cabezas visibles del grupo Samca, se han convertido en los aragoneses más ricos y una de las principales fortunas de España. Así se desprende de la lista Forbes publicada este martes, que vuelve a estar encabezada por los gallegos Amancio y Sandra Ortega, accionistas de Inditex y Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial. Entre el centenar de millonarios, donde también están presentes los aragoneses Eduardo Ramón Balet y Eduardo Aragüés (Saica), suman 258.870 millones de euros de patrimonio, un 7% más que en 2024, según recoge Efe.

La familia Luengo ha logrado una notable escalada de posiciones y fortuna en tan solo un año, pasando de los 1.200 millones hace un año y la trigesimosexta posición, a los 1.900 millones de esta edición que les han aupado hasta la posición 19 del ranking. La escalada de posiciones se explica en gran medida por la compra de Envases Soplados (Enso), la empresa de referencia en el packaging de la península Ibérica en el sector de la alimentación.

Se da la circunstancia de que todavía está en disputa la sucesión del patrón de Samca en favor de sus nietos tras su muerte en agosto de 2021. Varios miembros de la familia llevaron a la justicia la herencia que dejaba el imperio empresarial en manos de Javier y Guillermo al entender que en ese proceso se había anulado la autonomía de la mujer de Ángel Luengo, Aurora Sanz. El proceso judicial continúa pendiente del recurso ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, que deber confirmar la validez del pacto sucesorio que sentenció el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza.

Los segundos representantes aragoneses son Eduardo Ramón Balet y Eduardo Aragüés, cabezas del Grupo Saica, uno de los líderes europeos en la producción de papel reciclado y soluciones de embalaje sostenibles que suman un patrimonio de 1.300 millones de euros que le valen para ocupar la posición 40 de la lista Forbes.

Octogenarios millonarios

Una de las curiosidades que deja la publicación de la nueva lista Forbes es que "casi un tercio" de las principales fortunas en España son octogenarios. "Lejos de jubilarse, muchos de ellos siguen al mando de sus imperios", escribe la publicación. La fotografía deja a 28 personas que tienen una edad media de 84'5 años que posen más de la mitad de la fortuna acumulada por los 100 más ricos del país.

Este hecho ha propiciado que Forbes reflexione sobre el fondo del tejido productivo, afirmando que es una riqueza venida de "una economía del siglo XX operando en pleno siglo XXI", según recoge Efe.

"No hay fundadores de unicornios tecnológicos, emprendedores digitales o innovadores en biotecnología. Esta ausencia define el fracaso del modelo para generar riqueza en los sectores de futuro", explica la publicación. En conjunto, las 100 suman 258.870 millones de euros de patrimonio, casi un 7 % más que el año pasado, lo que supone un incremento notable, pero que esconde una concentración generacional "sin precedentes".

En su mayoría se trata de empresarios que convirtieron pequeños negocios familiares en corporaciones multinacionales hace ya 40 años. Desde entonces, explica Forbes, el país no ha producido una nueva oleada de creadores de riqueza en sectores emergentes (especialmente en los tecnológicos) y existe una ausencia de innovación.

Mientras no se generen nuevos creadores de riqueza, España se enfrenta "a la mayor transferencia patrimonial" de su historia: en la próxima década, una parte significativa de esa riqueza cambiará de manos "por razones biológicas, obvias e inevitables".