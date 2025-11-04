Un estudio urge una reforma fiscal en Aragón por su pérdida de competitividad: estos son sus 'errores' y mejoras a aplicar

Un estudio sobre el régimen fiscal de las comunidades autónomas en España sitúa a Aragón, con un 5,06 de promedio, en el antepenúltima posición de un ránking en el que solo Cataluña y Asturias están peor que ella. En su análisis detallado sobre los impuestos que aplica, ese "infierno fiscal" que en el pasado siempre ha denunciado el PP de Jorge Azcón sobre el Gobierno anterior, de Javier Lambán, mantiene debilidades relevantes después de dos años de gestión del gobierno conservador. La Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation ha elaborado este informe publicado este martes y señala que estos territorios tienen mayor necesidad de reformas fiscales "para atraer inversión y talento". Otra cuestión es que su visión coincida con los objetivos que se marca el Ejecutivo o casen en un contexto político en el que la aritmética parlamentaria permita afrontar estas reformas.

Y es que la Fundación para el Avance de la Libertad señala en su web que "nació en 2015 para responder a la creciente necesidad de articular políticas públicas libertarias" y una democracia liberal. Es decir, defiende que bajar los impuestos es equivalente a competitividad, y lo hace desde una ideología muy liberal, en el sentido económico del término. La fundación publica anualmente el estudio Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) y en el último señala, en su novena edición, la de 2025, que es "creciente la brecha fiscal entre las comunidades autónomas más competitivas y aquellas que se encuentran a la cola del ranking".

En el análisis que hace de Aragón hace especial hincapié en una pérdida de competitividad fiscal por "introducir dos nuevos impuestos medioambientales, uno sobre parques eólicos y otro sobre parques fotovoltaicos", un nuevo tributo surgido por la proliferación de instalaciones de renovables en el territorio y que reportará este año 16 millones de euros a las arcas autonómicas. Sin embargo, para este estudio se desincentiva la llegada de inversiones, a pesar de que las que tiene en cartera Aragón para los próximos años ya roza los 60.000 millones de euros.

También destaca este estudio que se "deflacta un 5% los primeros tramos de la escala del Impuesto sobre la Renta (para rentas de hasta 52.500 euros) e incrementa el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio de 400.000 euros a 700.000 euros". "Por esta reforma Aragón sube 6 escalones en el índice correspondiente hasta la décima posición", advierte en su análisis. "Sin embargo, Aragón podría considerar bonificar el impuesto al 100% o subir el mínimo exento a 3 millones de euros" en el caso de Patrimonio, añade, y propone "deflactar de forma automática todos los tramos del Impuesto sobre la Renta (no solo los cinco primeros) y los mínimos personales y familiares con la inflación". Son dos medidas que siempre serían controvertidas en Aragón pero que al parecer mejoraría su competitividad.

Además, este estudio señala que "Aragón se sitúa entre las peores regiones, decimosexta y decimoctava respectivamente, en dos impuestos clave: Renta y Sucesiones" o que la comunidad "también necesita reformar el Impuesto sobre Sucesiones subiendo la bonificación del impuesto hasta el 99% para los familiares cercanos", lo que equivaldría a una importante pérdida de ingresos. Lo mismo que con los dos nuevos impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos, que propone "derogar" directamente. "También podría eliminar otros dos impuestos para reducir de siete a tres los impuestos autonómicos propios", concluye este estudio.

La situación en España

"Mientras que las regiones líderes consolidan sus posiciones con reformas pro-competitivas, las últimas cinco comunidades —Cataluña, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha— muestran un estancamiento que lastra su capacidad para atraer inversión y talento", explica el informe.

Cataluña se sitúa en la última posición (19ª) con una puntuación de 4,54, siendo la comunidad con el sistema fiscal menos competitivo de España. Según el informe, esta posición se debe a la combinación de una alta presión en impuestos cedidos y una proliferación de impuestos propios autonómicos. La autora del estudio, Cristina Enache, destaca la importancia de la autonomía fiscal y la competencia entre regiones: “la competencia fiscal entre comunidades autónomas no solo es legítima, sino que constituye una herramienta esencial para evitar que España se convierta en un infierno fiscal”.

El informe concluye que las comunidades con más carga fiscal deben seguir el ejemplo de las que proponen los impuestos más bajos, priorizando la reducción de la carga en el IRPF para rentas medias y bajas, la eliminación o bonificación de los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones, y la simplificación del sistema tributario autonómico.