Fundación Dfa celebra 50 años de liderazgo en la inclusión con una agenda de actos que mira al futuro

Fundación Dfa ha presentado este mates la Hoja de Ruta hacia su 50 aniversario, un recorrido de actividades y proyectos que se desarrollarán desde noviembre de 2025 hasta finales de 2026 bajo un mismo propósito: celebrar medio siglo de compromiso con la inclusión, la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad en Aragón.

La presentación ha estado a cargo de la presidenta de Fundación Dfa, Marta Valencia, y el director general de la entidad, Luis Molina. «Hoy es un día muy emocionante, porque me siento especialmente unida a todas las personas que, a lo largo de estos 50 años, han hecho que Dfa sea lo que es. Hemos querido hacer una celebración que refleje todo esto y que represente, ante todo y sobre todo, a las personas con discapacidad física», ha destacado Marta Valencia.

También ha recordado a las figuras que impulsaron los inicios del movimiento asociativo —Eduardo Hernaz y José Miguel Monserrate— y ha afirmado que «me siento una privilegiada por haber crecido y trabajado en Dfa. Gracias a todo ese trabajo he podido formarme, trabajar y vivir con autonomía; algo que, cincuenta años atrás, hubiera sido mucho más difícil».

Por su parte, el director general, Luis Molina, ha avanzado algunos de los proyectos que marcarán el aniversario, como el ciclo de encuentros temáticos ‘50 años hacia la inclusión’ y el proyecto fotográfico ‘Historias de vida’. Así, el próximo 10 de noviembre se abrirá en Zaragoza el ciclo ‘50 años hacia la inclusión’, que contará con la colaboración de Fundación Ibercaja, y constará de seis citas, dos en cada provincia aragonesa, para reflexionar sobre algunos de los grandes temas que marcan el presente y el futuro de la inclusión de las personas con discapacidad: vivienda, mujer, vida independiente, movilidad, empleo y salud.

Cada sesión reunirá a especialistas, responsables institucionales y personas usuarias que compartirán experiencias y propuestas. Las conclusiones se recogerán y se trasladarán en una sesión final que buscará ampliar los compromisos políticos con los retos pendientes.

Documental '50 años en movimiento', dirigido por Gaizka Urresti

A lo largo de 2026 se sucederán varios hitos para poner en los focos la trayectoria y cambio social que significan los 50 años de Fundación Dfa. Uno de ellos será el estreno del documental ‘50 años en movimiento’ actualmente en fase de rodaje. Dirigido por el cineasta Gaizka Urresti, ganador de varios Premios Goya y referente del cine social, y con guion de la periodista Eva Hinojosa —antigua responsable de comunicación de la entidad—, el documental recorrerá las cinco décadas de historia de Dfa a través de un relato coral y representativo.

Otro de los proyectos emblemáticos del aniversario será ‘Historias de vida’, un proyecto fotográfico audiovisual que reunirá retratos cotidianos de doce personas con discapacidad, coordinado y editado por tres referentes del fotoperiodismo aragonés: Gervasio Sánchez, Javier Cebollada y José Miguel Marco.

Evento central de aniversario, el 8 de abril de 2026

El 8 de abril de 2026, en el Auditorio de Zaragoza, Dfa celebrará su evento central, coincidiendo con el mes fundacional de la entidad. Será un acto especial, con una puesta en escena innovadora y la participación de figuras destacadas del ámbito social, cultural e institucional.

En la actualidad, Fundación Dfa se ha consolidado como una entidad de referencia, con una red de centros y servicios que siempre han ido a la vanguardia de la innovación para continuar impulsando la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad a lo largo de todo su ciclo vital. Con el objetivo de lograr su plena inclusión social, cuenta con una plantilla de alrededor de 800 profesionales, de las cuales 518 tiene reconocido un grado de discapacidad, a las que se suma el respaldo de un equipo de voluntariado integrado por 132 personas.

A través de sus centros ubicados en Zaragoza, Huesca y Teruel, Dfa atiende cada año a más de 10.000 personas mediante sus servicios en los ámbitos social (apoyo y asesorías, formación, centros socioculturales, agencia de colocación…), de salud y bienestar (desarrollo infantil, centros de día y ocupacionales, residencias, teleasistencia, ayuda a domicilio, rehabilitación, ortopedia…) así como en el apoyo a empresas (asesorías, servicios de manipulados, atención telefónica, gestión de encuestas, consejería, transporte, parkings, gestión documental, restauración…).