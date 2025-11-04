Ibercaja gana un 7,3% más hasta septiembre y alcanza un récord histórico de negocio

Ibercaja cerró los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto de 271 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado positivo ha sido posible gracias, según la entidad, a una "destacada actividad comercial", unida a la solvencia y la resiliencia de sus ingresos, en un entorno económico caracterizado por el aumento del ahorro familiar y la disminución de los tipos de interés, que ha reactivado la demanda de crédito, especialmente para la compra de vivienda.

Uno de los hitos más significativos del periodo es que el volumen de negocio del banco aragonés alcanzó un máximo histórico de 109.142 millones de euros, con un avance interanual del 6,4%, el mayor de los últimos años. Este impulso viene respaldado por el crecimiento de los recursos de clientes, que aumentaron un 7,6% hasta los 79.493 millones de euros, y por la cartera de crédito sana, que creció un 3,4% hasta los 29.649 millones.

Dinamismo crediticio e hipotecario

La actividad crediticia ha sido especialmente notable. Las formalizaciones de nuevos préstamos y créditos sumaron 6.141 millones de euros, un 21% más que en los nueve primeros meses de 2024. Destaca el sector hipotecario, donde la entidad formalizó un 50,1% más de hipotecas que el año pasado.

Este crecimiento fue particularmente intenso en el arco mediterráneo (+70%) y Madrid (+56%), regiones que se han consolidado como los principales motores de crecimiento para el banco.

La rentabilidad de Ibercaja continúa su senda alcista. El ROTE (Return on Tangible Equity) se sitúa en el 12,8%, dos décimas más que en septiembre de 2024 y casi 300 puntos básicos por encima del objetivo marcado en su plan estratégico Ahora Ibercaja.

Asimismo, la entidad ha seguido mejorando la calidad de sus activos. El ratio de morosidad se redujo hasta el 1,4%, uno de los más bajos del sistema financiero español y muy por debajo de la media del sector.

El grado de cobertura de los dudosos aumentó hasta el 97%. En cuanto a la solvencia, el banco ha reforzado sus ratios, con un CET1 Fully Loaded del 14,1% y un ratio de Capital Total del 18,7%, situándose en la parte alta de sus objetivos.

Resiliencia en un entorno de tipos bajos

En un contexto de descenso de los tipos de interés, que ha presionado a la baja el margen de intereses, Ibercaja ha logrado compensar parcialmente este efecto. Los ingresos netos por comisiones crecieron un 5,4% interanual, hasta los 375 millones de euros, impulsados sobre todo por las comisiones no bancarias, vinculadas a la gestión de activos y los seguros.

El margen bruto se situó en 985 millones de euros, un 3,7% más, y el resultado antes de provisiones creció un 0,7%. Por su parte, los gastos de explotación aumentaron un 6,6%, debido principalmente al incremento de costes de personal tras la aplicación del nuevo convenio colectivo y a una plantilla que ha crecido en 119 empleados netos en el último año.

Compromiso con la sostenibilidad

Más allá de los resultados financieros, Ibercaja ha seguido avanzando en sus compromisos ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). La entidad ha activado planes de apoyo para clientes afectados por eventos climáticos extremos en Aragón y ha renovado el sello EFR (empresa familiarmente responsable), que acredita su apuesta por el bienestar y la conciliación de sus empleados.

En definitiva, los resultados hasta septiembre reflejan un "balance sólido" y una "holgada posición de liquidez" del banco, según explican desde Ibercaja, que se consolida en una posición de fuerza de cara al cierre de 2025.