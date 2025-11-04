El Metal de Zaragoza celebra el talento joven en la tercera edición de sus premios

El teatro de las Esquinas ha sido escenario esta este martes por la mañana de la tercera edición de los Premios Metalízate, organizados por la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ). Los galardones reconocen el esfuerzo y el talento de estudiantes que han completado grados superiores en familias profesionales vinculadas a esta sector.

En una gala motivadora y dinámica, se han premiado los mejores trabajos de fin de grado de los ciclos formativos de las familias de Fabricación Mecánica, Electricidad y Electrónica, Comercio y Márketing, Energía y Agua, Instalación y Mantenimiento, y Transporte y Mantenimiento de vehículos. En esta ocasión, se han entregado además dos premios especiales, uno al proyecto más destacado y otro a una iniciativa con impacto social.

La gala, que ha reunido a más de 450 asistentes entre estudiantes y empresarios, ha destacado la relevancia del sector metalúrgico en la economía aragonesa. Benito Tesier, presidente de FEMZ, ha recordado que este sector agrupa a 8.500 empresas, emplea a más de 110.000 trabajadores y contribuye con el 48% del valor añadido bruto (VAB) de la comunidad.

Las oporunidades del sector del Metal

Metalízate es una iniciativa lanzada hace tres años para abrir puertas, derribar prejuicios y mostrar las oportunidades del metal, ha explicado Tesier. La iniciativa se estructura en tres pilares. Por un lado, los programas de orientación e inserción laboral con cerca de 300 participantes. Y por otro, una bolsa de empleo que en 2024 gestionó 183 ofertas de 134 empresas y registró 442 usuarios. Destaca además el proyecto Abriendo tu futuro, con 99 charlas en 23 centros educativos que alcanzaron a 2.364 estudiantes de ESO y Formación Profesional durante el curso pasado.

Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, ha subrayado el momento de prosperidad que vive la comunidad, con inversiones cercanas a los 60.000 millones de euros. El sector del metal representa, ha afirmado, una gran oportunidad de futuro, y eventos como este confirman el enorme talento de Aragón. Además de ha elogiado a los premiado. "Vuestro éxito es fruto de la constancia, el aprendizaje y la ilusión. Habéis demostrado que con dedicación se alcanza cualquier meta", ha señalado.

Para inspirar al alumnado, la jornada ha incluido ponencias de David Cuartielles, cofundador de Arduino, y Luis Rabanal, ingeniero en automoción y creador de contenido sobre el mundo del motor, quienes han compartido experiencias de innovación y entusiasmo por la industria.

Cada galardonado ha recibido 400 euros y un diploma acreditativo. El evento ha contado con el patrocinio de empresas como Arpa Equipos Móviles de Campaña, Brembo, Cintasa, Ebroaire, Incliza, Kalfrisa, Umec y Bilstein Group, y la colaboración de entidades como AEIEZ, Anmopyc, APEFONCA, ArcelorMittal, Coferdroza, Dimar, Entrerrios Servicios Generales, Gotor Comunicaciones, Herco, IES Miralbueno, Lacor Formación, Macarsan, Telergon, Básculas Sorribes y Massilly Ibérica-Grumetal.

Estos son los galadonados de 'Metalízate' 2025

En Fabricación Mecánica, los premiados han sido Pablo Manrique Celma y Antonio Gil Ainsa, del Centro San Valero, con el proyecto Fresadora manual. En Electricidad y Electrónica, Adrián Sanjuan Tobajas, del IES Pablo Serrano, con SolarSmart. En Comercio y Márketing, Mario Vladut Lungu, del CPIFP Los Enlaces, con Nodo logístico Bauhaus. Eficiencia y sostenibilidad.

En Energía y Agua, Santiago Compte Serrano, de la Fundación Laboral de la Construcción, con Dimensionamiento de Instalación Minieólica para Bombeo de Agua de Riego y Autoconsumo Fotovoltaico Residencial con Conexión a Red de Alta Tensión. En Instalación y Mantenimiento, George Emanuel Budeanu, del IES Virgen del Pilar, con Túnel de congelado en Foncasal Trading.

En Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Luis Díaz Oliva, de la Academia de Logística del Ejército de Tierra, con Tecnología de Evacuación de Emergencias Mediante Cordón Detonante para Lince (LMV).

El Premio Extraordinario ha recaído en Gabriel Villamayor Lagota, del IES Miralbueno, con Harbor House. El Premio Solidario ha sido para Daniela Juan Chueca, del Centro San Valero, con Brazalete vibrador para Pablo.