Nuevo chequeo de las pinturas de Sijena en el MNAC: los expertos del ayuntamiento revisan los murales

El abogado de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha asegurado que los "microdaños" que podrían sufrir las pinturas murales del monasterio en el traslado a su emplazamiento original, daños que ha descartado en principio, no serán "nada" frente a la "carnicería" que hizo el funcionario de la Generalitat José Gudiol al arrancarlas al inicio de la Guerra Civil.

Así lo ha asegurado a EFE este letrado, antes de entrar en las dependencias del Museo Nacional de Arte Cataluña (MNAC) junto a un grupo de expertos contratados a petición suya para evaluar el estado de las pinturas de cara al cumplimiento de la sentencia del juzgado oscense que ordena la restitución de las pinturas a Aragón.

Según ha explicado, "los microdaños que acaso pudieran haber ahora en el desmontaje y traslado de estas pinturas murales, que no los habrá, en todo caso no serán nada si los hubiere en comparación con la carnicería que hizo Gudiol en el Monasterio de Sijena en sus pinturas murales".

Una "carnicería", ha añadido, debida a la deficiente técnica que empleó Gudiol en el arranque y trasposición a tela de las pinturas, "aparte de no haber intentado nunca devolverlas gratuitamente a las monjas propietarias, que ya tres años antes de su arranque le denegaron a Gudiol que las arrancara para venderlas".

Español se ampara en información de la que asegura disponer en la que el director del Museo de Arte de Barcelona al inicio de la Guerra Civil, Joaquim Folch y Torres, "acusaba entonces a Gudiol de haber arrancado las pinturas murales de Sijena con el único fin de vendérselas a sus contactos en América, no para salvarlas desinteresadamente".