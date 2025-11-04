El nuevo Laboratorio de Salud Pública de Aragón empezará a funcionar en 2027

La nueva sede del Laboratorio de Salud Pública de Aragón estará en la planta calle del edificio de Suelo y Vivienda, ubicado en el polígono de Plaza, y hasta allí se trasladará el personal en 2027 cuando la instalación empiece a funcionar. Así lo señalaron este martes los consejeros del Gobierno de Aragón de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y de Sanidad, José Luis Bancalero, tras firmar el contrato de arrendamiento del llocal.

El cambio permitirá disponer de unas instalaciones de última generación para la lucha contra las enfermedades emergentes, así como para garantizar la seguridad alimentaria y la sanidad ambiental. Bancalero ha detallado que la previsión es que las obras de acondicionamiento de este espacio se desarrollen durante el año 2026. En concreto, la partida prevista para esta actuación, declarada de interés público por el Gobierno de Aragón, se eleva a 2,2 millones de euros y estará contemplada en el presupuesto de 2026.

Bancalero ha enfatizado la apuesta del Gobierno de Aragón por la Salud Pública y ha mencionado también el proyecto de ley de creación del Instituto de Salud Pública de Aragón, ya en tramitación en las Cortes autonómicas, que permitirá disponer de una estructura más sólida y dotada de más recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios. Además, ha recordad que Aragón se postula como sede para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública.

Más de 12.000 analíticas al año

El nuevo espacio pasará de los 800 metros cuadrados de la sede actual, situada en la calle Ramón y Cajal de Zaragoza, a unos 1.500 metros cuadrados, lo que permitirá incrementar sus capacidades funcionales y de realización de pruebas analíticas. También mejorará las condiciones de habitabilidad y confortabilidad. Asimismo, se va a dotar a las instalaciones de un sistema de control inteligente. En el laboratorio de Zaragoza trabajan unas 30 personas. A ellas hay que sumar otras siete, que trabajan en cada una de las dos sedes de Huesca y Teruel.

Nuria Gayán, este martes, durante la presentación junto a los consejeros Bancalero y López. / GOBIERNO DE ARAGÓN

En estos momentos, el Laboratorio de Salud Pública tiene gran parte de su cartera de servicios acreditada según la exigente norma ISO 17025, y supera auditorías periódicas de calidad. Pertenece a la Red Nacional de Laboratorios de Seguridad Alimentaria (RELSA), adscrita al Centro Nacional de Alimentación, donde aparecen todos los laboratorios que han sido designados por las autoridades para ejercer el control oficial. Realiza más de 12.000 analíticas al año.

Los principales usuarios de este laboratorio son los servicios de inspección ubicados en las secciones provinciales de Higiene Alimentaria y Sanidad Ambiental ya que en él se analizan las muestras tomadas por la inspección, principalmente de aguas y de alimentos. También hay clientes individuales, públicos y privados, como establecimientos alimentarios o instalaciones de uso y purificación de agua. Además, en este laboratorio realiza análisis por encargo de los servicios de medicina preventiva de los hospitales.

Una vez instalado el laboratorio en la nueva ubicación, se ampliará a corto plazo su cartera de servicios de analíticas acreditadas, con técnicas como: detección de metales pesados en carnes, determinación de alcaloides en alimentos, aumento del número de analíticas de antibióticos y antiinflamatorios en carnes, determinación de alérgenos en alimentos y determinación de legionela en aguas mediante métodos rápidos (PCR).