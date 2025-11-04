Pescan el siluro más grande de España hasta la fecha en aguas del Ebro: 130 kilos de peso y una batalla de 45 minutos
Un grupo de pescadores navarros han sido los artífices de esta hazaña
Mikel Bernués
Aunque el tiempo no acompañe en estos meses de invierno, siempre hay algún valiente que decide desafiar a la naturaleza para coger su caña de pescar y lanzarse a la aventura. Si por algo se caracterizan las aguas del río Ebro, es por el sinfín de pescadores que, a lo largo del año, deciden acudir a cualquier parte de su recorrido para disfrutar de una de las actividades deportivas más practicadas a lo largo de su curso.
Las aguas del Ebro suelen ser elegidas por los amantes de la pesca para intentar captura una pieza única y después compartirla a través de las redes sociales. Aunque estén catalogados como una especia invasiva y que afecta al desarrollo de la biodiversidad en los ríos, los siluros son uno de los peces más atractivos y codiciados para los pescadores de toda España.
Un ejemplar nunca antes visto
Los protagonistas de la captura aseguran que es el siluro más grande que se ha pescado hasta la fecha en España. El tercero del mundo. La criatura medía 2,81 metros, con un peso aproximado de 130 kilos. “Era descomunal”, recuerda Abel Monreal Azcona en declaraciones al diario 'Noticias de Navarra', junto con sus amigos Fernando Equiza, Santiago Ramírez y Óscar Gómara, responsables de la pesca de este siluro hace un par de semanas en el río Ebro. Muy cerquita de Buñuel, su localidad natal. Al medirlo, Fernando "no daba crédito".
“Llevo pescando muchísimos años, y es el pez de mi vida”, argumenta Monreal, de 31 años. “Esta noticia en el mundo de la pesca es grande”, añade este pescador. Y explica que el siluro más grande del mundo se pescó la semana pasada en Polonia y alcanzaba los 2,92 metros; el segundo se pescó en el río Po, en Italia, con 2,85 metros. “En España, catalogado hasta día de hoy, figuraba uno de 2,72 metros pescado en el embalse de Mequinenza, en la provincia de Zaragoza”, detalla Abel.
Para capturar el ejemplar, que pescaron utilizando pellets como cebo, Abel reconoce que “fue una pelea dura, estuvimos mínimo 45 minutos. Y llevamos equipos potentes, vamos bien preparados”. Esa misma jornada de pesca, el propio Abel había sacado previamente otro ejemplar importante, de 2,53 metros. “Hasta ese día, el mayor que habíamos sacado era de 2,46 metros” dice sobre esta especie invasora, introducida de manera ilegal en la desembocadura del río Segre, debajo de la presa de Mequinenza, en la década de los 70.
