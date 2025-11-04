Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pilar Alegría limita "al ámbito personal" su almuerzo con Francisco Salazar

El miembro de la Ejecutiva del PSOE y exalto cargo de Moncloa abandonó esas responsabilidades en julio tras un supuesto acoso sexual.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, comparece en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Madrid.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, comparece en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Madrid. / EFE / MARISCAL

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha enmarcado en una relación de amistad desde hace años el almuerzo que compartió con Francisco Salazar, miembro de la Ejecutiva del PSOE y ex alto cargo de Moncloa que abandonó esas responsabilidades en julio tras un supuesto acoso sexual.

"Mi encuentro se circunscribe única y exclusivamente al ámbito personal, con una persona a la que conozco desde hace muchos años y a la que no veía hace casi medio año", ha manifestado Alegría en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

La ministra ha respondido de esta forma al ser preguntada por la foto publicada por Artículo 14 en la que se la ve compartiendo ese almuerzo en un restaurante de Madrid y que ha provocado las críticas del PP. Fuentes de este partido han acusado a la ministra de condescendencia con las prácticas machistas y de, después de cesar a Salazar "de cara a la galería", compartir con él confidencias en privado blanqueando así su comportamiento.

En una rueda de prensa, el portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha acusado a Alegría de ser una feminista "de boquilla" y de "callar, tapar y amparar ese machismo recalcitrante que anida dentro del Partido Socialista" por su comida con Salazar.

Fuentes del Gobierno han insistido en el argumento dado por la portavoz del Ejecutivo y han señalado que prueba de que no había intención de ocultar nada, es que el almuerzo se hizo en un lugar público. Han recalcado además que, desde su dimisión, no hay ningún vínculo laboral de Salazar con el Gobierno. 

