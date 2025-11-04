El porcino que 'se alimenta' del viento: Cárnicas Cinco Villas producirá su propia energía con un aerogenerador de 118 metros

En el horizonte de Ejea de los Caballeros se alzará una nueva torre, pero esta vez no será de refrigeración ni de comunicaciones, sino un símbolo de la apuesta por las energía renovables de la agroindustria aragonesa. Cárnicas Cinco Villas, el matadero y sala de despiece de porcino del grupo catalán Vall Companys en esta localidad zaragozana, impulsa la construcción de un aerogenerador propio de 5,9 megavatios de potencia destinado íntegramente al autoconsumo eléctrico.

La empresa, una de las plantas cárnicas más grandes y modernas de España y motor económico de esta comarca zaragozana, pretende cubrir buena parte de su consumo energético y avanzar hacia un modelo más autosuficiente y respetuoso con el medio ambiente. Según los cálculos de la compañía, permitirá evitar la emisión de unas 124.800 toneladas de CO2 anuales, un volumen equivalente al que generan más de 60.000 coches durante un año.

Energía propia y estable

Más allá del compromiso ambiental, el proyecto tiene un claro componente económico. Disponer de una fuente propia y estable de energía reduce la exposición de la empresa a la volatilidad del mercado eléctrico y asegura la continuidad productiva ante posibles crisis energéticas globales, según destacaron fuentes de la compañía.

El proyecto ejemplifica así cómo la industria alimentaria puede adoptar energías limpias sin comprometer la productividad. Cárnicas Cinco Villas quiere servir de "ejemplo positivo, inspirando a otras empresas del sector a innovar por un futuro más sostenible", señalan desde la empresa.

La compañía también destaca la repercusión local del proyecto, que contribuirá a diversificar las fuentes energéticas del municipio y a reforzar la transición de Ejea hacia un modelo más sostenible.

Dimensiones y características del aerogenerador

El modelo inicialmente elegido para la instalación es el Nordex N163/5X, o uno de características similares disponible en el mercado, según la documentación ambiental presentada por la compañía para tramitar el proyecto. Se trata de una turbina de última generación, diseñada para optimizar la producción energética incluso con vientos moderados y con un rendimiento probado en entornos industriales y rurales. La altura del buje será de 118 metros y la longitud de las palas de 79,7 metros, con lo que diámetro del rotor alcanzará los 163 metros.

Con estas dimensiones, la instalación aprovechará la energía del viento con una eficiencia elevada. La empresa asegura que el impacto visual será "reducido", dado que se emplazará en las inmediaciones del polígono industrial de Ejea de los Caballeros.

Estudio de impacto ambiental

El autoconsumo con energía eólica es una modalidad poco común frente al auge de los sistemas basados en solar fotovoltaica, cada vez más extendidos en la industria. Sin embargo, Aragón es una de las comunidades más activas en este campo gracias a su recurso de viento. De hecho, la comunidad alberga uno de los proyectos de este tipo más punteros del país, situado en la fábrica de coches de Stellantis en Figueruelas. La iniciativa de Cárnicas Cinco Villas sigue esa misma senda.

El proyecto, según Vall Companys, se ha desarrollado "bajo los más altos estándares de responsabilidad ambiental". El estudio de impacto ha permitido determinar la ubicación óptima del aerogenerador, priorizando la mínima ocupación del suelo y evitando zonas sensibles para la fauna. La elección del emplazamiento coincide con el área de menor tráfico de aves registrada en la zona, reduciendo el riesgo para la avifauna.

Además, la subestación de transformación eléctrica se situará junto a la propia planta de Cárnicas Cinco Villas, lo que minimiza las pérdidas en la red y evita un exceso de cableado o infraestructuras adicionales en el paisaje.

La compañía asegura que se aplicarán todas las medidas correctoras y de vigilancia ambiental exigidas para garantizar una integración respetuosa con el entorno natural y paisajístico.

El proyecto refuerza la presencia de Vall Companys en Aragón como uno de los grupos agroalimentarios con mayor compromiso ambiental. Solo en 2024, la compañía generó más de 39 GWh de energía renovable en el conjunto de sus centros, lo que permitió evitar más de 10.000 toneladas de CO₂.

En territorio aragonés, el grupo ya cuenta con casi 10 megavatios de potencia fotovoltaica instalada en diferentes plantas, lo que ha permitido alcanzar un nivel de autoconsumo del 15% en la comunidad.