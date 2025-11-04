Radiografía de la violencia machista en Aragón: 35 mujeres asesinadas desde 2003

La lacra de la violencia machista no cesa en Aragón. 35 mujeres han sido asesinadas desde 2003 en la comunidad autónoma a manos de sus parejas o exparejas, en la estadística más dramática que deja la violencia de género en Aragón.

Eugenia, vecina de 49 años del barrio de San José de Zaragoza, ha sido la última víctima de una dolorosa lista que refleja que la peor cara del machismo no entiende de edad, ni de clase social, ni de procedencia o de lugar de residencia. La vida de 35 mujeres se frenó en seco como consecuencia de la violencia perpretada por sus parejas o exparejas en los últimos 22 años en Aragón, desde que en España se contabilizan las víctimas de la violencia machista como una manera específica de atentar contra la mujer por el mero hecho de serlo.

Eugenia es la primera víctima de la violencia machista en Aragón en este 2025, también es la primera mujer asesinada en la capital aragonesa desde diciembre de 2022, cuando Antonio Giger Kaufmann -fallecido sin ser juzgado- mató a martillazos a su mujer en un domicilio de la calle San Miguel.

Protestas estudiantil por el Día de la Mujer. / CARLA GREENWOOD

En julio de 2024, la violencia machista segó la vida de Susana, vecina de Ejea de los Caballeros de 48 años. Su exmarido, José Francisco A. S., de 49 años, fue detenido varios días después de su muerte, cuando salió de la uci, pues él mismo había resultado herido con un traumatismo cranoencefálico en circunstancias que no se aclararon. Sin embargo, la investigación de la Policía condujo a la certeza de que se trataba de un asesinato machista, no de un ajuste de cuentas o del cobro de una deuda, como se interpretó en un principio. La pareja tenía dos hijos en común, dos niños de 12 y 17 años de edad.

El 3 de marzo de 2023, María del Carmen, 39 años, fue asesinada por su expareja en presencia de su hijo menor de 6 años, en Villanueva de Gállego. Miguel Ángel Santiago Cortés (España, 1968), fue acusado de degollar a su exmujer en el patio del número 7 de la calle San Mateo de Villanueva de Gállego, cuando esta última recogía al hijo que tenían en común. La acuchilló hasta la muerte, en presencia del niño, y a pesar de que había denuncias previas, y prepretó las amenazas que le había hecho en vida. "Tienes los días contados, te voy a matar, irás al cementerio", se desveló que el asesino le había dicho a la víctima en las semanas previas al asesinato.

En imágenes | La Policía investiga un asesinato machista en Zaragoza /

El año anterior, dos mujeres aragonesas perdieron su vida como consecuencia de la violencia machista. En septiembre, Mari, vecina de 71 años de Escatrón, fue asesinada por su exmarido, que se coló en su domicilio mientras dormía. Ezequiel Hernández Gonzalo (75 años) fue condenado a más de 100 años de cárcel por el asesinato de su exmujer, en el que cumplió la amenaza que le había trasladado en vida, que le "escacharía la cabeza", y que le llevó a quebrantar la orden de alejamiento que le separaba de la víctima, que había denunciado previamente sus recurrentes amenazas.

Ese mismo año, en diciembre, la capital aragonesa fue testigo de otro asesinato machista, el perpretado por Antonio Giger Kaufmann (83 años) -fallecido sin ser juzgado-, quien mató a martillazos a su mujer, María del Carmen, de 80 años, en un domicilio de la calle San Miguel. El asesino confesó el crimen 19 horas después de cometerlo. En este caso, no constaban denuncias previas por parte de la víctima.

El asesinato de Hassna, en junio de 2021, Barbastro, conmocionó a toda la ciudad del Vero. La mujer recibió 12 puñaladas por parte de su exmarido, en presencia de sus tres hijos menores, de 1, 5 y 13 años. Falleció sin ninguna opción de defenderse, anteponiendo el deber de proteger a sus hijos, presentes en el momento del asesinato. El Tribunal Supremo ratificó la condena de 26 años de cárcel para Abdelkader Abid Allah Ben Moussa, de 52 años de edad.

En plena pandemia de covid, en 2020, Aragón no registró ningún asesinato machista, pero sí un infanticidio perpetrado por Nossa Churchill Osarenmwida, vecino de Zaragoza que asesinó a su hija de 3 años tras cortarle el cuello en el domicilio familiar de la calle Domingo Ram, y que fue condenado a 18 años de cárcel.

El asesino que mató a su esposa y a la abogada que le defendió

La estadística de la violencia machista aragonesa deja casos dramáticos, como el del asesino que acabó con la vida de su mujer, en 2003, estrenando la lista de víctimas en Aragón, y con la de su abogada defensora y pareja, en 2019. En mayo de 2003, la Puebla de Híjar (Teruel) despidió conmocionada a Patricia Maurel Conte, candidata del PP a la alcaldía, que fue asesinada a tiros por su marido, José Javier Salvador Calvo. Dieciséis años después, él mismo asesinó a Rebeca Santamalia, la abogada que le defendió en 2003, y con la que tenía una relación sentimental. El asesino no llegó a entrar en prisión por este segundo crimen, ya que falleció tras arrojarse al vacío desde el viaducto de Teruel.

2016 también registró dos asesinatos machistas. Alexandra fue asesinada por su pareja a puñaladas en un punto de encuentro familiar, en Zaragoza, en presencia de su hijo de 5 años. En mayo desde mismo año, Faustino Sarroca, un hombre de 72 años, mató a martillazos a su esposa, Rosario, en su domicilio de Santa Isabel, y atacó también a sus dos hijos, dejándolos gravemente heridos.

Rokhaya tenía 42 años cuando fue asesinada en Fraga, en 2018, por su marido, Mamadou Dieng, delante de sus hijos.

Antonio Losilla, acusado de matar y descuartizar a su mujer Pilar Cebrián. / JAVIER CEBOLLADA

El crimen de Ricla

Mientras, 2012 pasará a la historia como uno de los grandes enigmas de la violencia machista en Aragón. En el conocido como crimen de Ricla, Antonio Losilla fue declarado culpable de asesinar y descuartizar a su mujer, Pilar Cebrián, en abril, después de que esta le manifestara su intención de dejar la relación. El cuerpo de Pilar todavía no se ha encontrado.

Por el mismo motivo Cristóbal M. M. acabó con la vida de Vanessa Barrado en junio del 2012. También la descuartizó. Como también hizo Vicente S. G, a su pareja Mercedes. Vicente no solo la descuartizó sino que la ocultó en su nevera para acabar suicidándose a días después.

Si el primer crimen de violencia machista de este año conmocionó a la sociedad aragonesa, también lo hizo el doble asesinato que cometió el capitán del Ejército del Aire Manuel Cuadra, quien mató a comienzos del 2006 a su exmujer, Alicia Murcia, y a su hija de cinco años. Tras ello, el asesino se suicidó de un disparo en la cabeza, como había acabado con la vida de su expareja y la pequeña.

A todos ellos se suman los asesinatos de María (73 años), asesinada en mayo de 2005 por su marido, Julián Torrebadellas, en su piso de Zaragoza, alegó que estaba enferma. Iris (30 años), murió apuñalada en Zaragoza en 2010. Su pareja, Ulises V., también causó la muerte de su bebé de 4 meses.

En el hospital falleció Agniesara (35 años), en 2013, tras una paliza que le dio su pareja, tres meses antes. Raquel (35 años) fue asesinada en junio de 2018 en Zaragoza por David Pellicer Criado el día en que se iban a separar. También tenía 35 años María Rosario, asesinada por su marido, que tenía antecedentes por violación y homicidio, al salir de prisión en 2003.

Carmen L. (66 años) perdió la vida a manos de su marido, de 67 años, en el barrio Oliver de Zaragoza. Carmen Cecilia, de 48 años, fue asesinada por su expareja, en 2010. En 2018, Luis Lasala mató a María (68 años) y a su madre, y después se suicidó.

Una de las víctimas de la violencia de género más jóvenes fue Esmeralda, asesinada a sus 21 años por su pareja, David Morado, que la mató en Fuentes de Ebro en 2004 porque ella no quería continuar la relación. Angélica, con 29 años, fue asesinada en 2011 por su marido, Luis E. Chacha. Katia, con solo 35 años, fue asesinada por su novio, Rubén Calvo, en 2021, a pesar de tener una orden de alejamiento. Este caso conmocionó a la opinión pública por las denuncias ya existentes y las medidas de prevención que no funcionaron.

Tatiana perdió la vida a manos de su marido con solo 29 años, cuando Miguel Ibáñez Cansado la mató en 2011 cuando se quiso separar. 27 años tenía Gisele cuando su pareja, Jordi Carne Godia, la empujó en 2008 por una ventana, y fue condenado a 4 años por "homicidio imprudente". Pilar fue asesinada a sus 76 años por su marido, José María Ania Martínez, en su casa de Calatorao, en 2005. Lidia falleció a sus 83 años, en Barbastro, cuando la mató su marido, Felipe Moreno, de 89 años, que se suicidó después.

Varios asesinatos se produjeron después de que las víctimas comunicaran su voluntad de dejar la relación, o incluso después de denunciar las amenazas y los malos tratos. Es el caso de las muertes de Coral (44 años), en 2015 en Zaragoza; Soraya (37 años), asesinada en Miralbueno en 2016; o Amelia, de 62 años, en Cariñena, en 2004.