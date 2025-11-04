Estos son los bares y restaurantes participantes del Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia 2025
153 establecimientos de Zaragoza y provincia concurren del 6 al 16 de noviembre en una 30ª edición del concurso oficial de tapas más antiguo de España que este año presenta algunas novedades
Un total de 153 establecimientos aspiran este año a ganar el XXX Concurso de Tapas de Zaragoza y provincia que tendrá lugar del 6 al 16 de noviembre. Creatividad, originalidad, innovación, servicio, presentación... y, por supuesto, sabor serán cualidades que los consumidores y un jurado profesional valorarán a la hora de elegir la mejor tapa en una edición que presenta algunas novedades. El certamen está organizado por la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia.
Volverá a elegirse la mejor tapa y habrá segundo y tercer premio. Pero además se entregarán las menciones a las tapas más original, mediterránea, aragonesa y elaborada con Jamón de Teruel DOP y a la mejor banderilla. También se otorgarán reconocimientos a la tapa más sostenible y apta para celíacos, así como a la más popular, al mejor servicio y a la mejor barra. Como novedad, este año, se incorpora al concurso la mención a la tapa de casquería IGP Ternasco de Aragón, que votará el público.
Todas las tapas a un precio de 4 euros
Todas las tapas tendrán un precio cerrado de 4 euros, que incluirá la consumición. El horario oficial del concurso será de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.30 horas.
Los 153 establecimientos participantes están distribuidos entre 118 de Zaragoza (uno más que el año pasado) ubicados en los distritos de Casco Histórico; Centro; Las Fuentes, San José, Torrero y Parque Venecia; Margen Izquierda; Actur; Universidad, Casablanca y Valdespartera; Almozara, Delicias y Miralbueno; y 35 de la provincia (siete más que en 2024) de 11 localidades: Alagón, Cadrete, Calatayud, Cariñena, Cuarte de Huerva, El Burgo de Ebro, Épila, María de Huerva, Muel, San Gregorio y Villanueva de Gállego.
Concurso con premios y sorteos
Del 6 al 16 de noviembre se celebrará el concurso. El público podrá votar las tapas a través de la web y filtrar por distritos. Los consumidores decidirán por votación popular la mejor tapa de la provincia, la mejor apta para celiacos, la más sostenible, la más popular, el establecimiento con la mejor barra y aquel con el mejor servicio.
Las primeras 60.000 consumiciones tendrán premio, ya que por cada una recibirá un rasca con el que podrá optar a multitud de premios. También habrá a su disposición pasaportes en los establecimientos participantes en las oficinas de turismo de la plaza de España, la plaza del Pilar y la sede de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia con los que se podrá optar a lotes de vino.
Durante esos diez días, un jurado de expertos por distrito visitará los establecimientos participantes, que seleccionarán a cinco semifinalistas de el resto de las categorías entre las mejores tapas y banderillas (cuatro tapas y una banderilla). Cada establecimiento ha podido presentar un mínimo de una tapa y un máximo de cinco.
Después el concurso llegará a su fase final. Del 24 al 26 de noviembre, los semifinalistas presentarán su tapa ante un jurado profesional formado por cinco expertos, que elegirán a 25 finalistas entre las mejores tapas y banderillas (20 tapas y 5 banderillas).
La final se celebrará el 1 de diciembre con la presencia de los establecimientos finalistas, que tendrán que elaborar su tapa ante un jurado profesional a nivel nacional. Será este jurado quien decida cuál de las tapas finalistas y banderillas resultan premiadas en cada una de las categorías. El establecimiento ganador del Premio a la Mejor Tapa de Zaragoza y provincia participará en el Concurso Oficial de Tapas y Pintxos de Hostelería de España 2026.
Premios, menciones y reconocimientos
- Mejor tapa 2025
- Tapa original
- Tapa mediterránea
- Tapa aragonesa ‘Aragón, Sabor de Verdad'
- Tapa elaborada con Jamón de Teruel DOP
- Banderilla fría con palillo
- Tapa de la provincia
- Tapa apta para celiacos
- Tapa más sostenible
- Tapa de casquería con IGP Ternasco de Aragón
- Premio a la tapa más popular
- Premio al mejor servicio
- Premio a la mejor barra
Establecimientos de Zaragoza
Casco Histórico
- Pollería San Pablo
- Central
- Café Martino
- El Truco
- Vinos Nicolás
- El Hormiguero Azul
- La Ceci del Tubo
- Casa Pascualillo
- El Corral de La Delfina
- El Burladero del Tubo
- La Republicana
- Dídola Café
- La Flor de Lís
- Cadillac
- Gastronolasco
- El Lince
- El Sidecar
- Bar Serafín
- Doris Gastrobar
- Casa de Comidas Ambrosio y Justino
- Neutro Tapas
- Soho Vermut & Copas
- Le Petit Hotel & Bar
- Mercado Puerta Cinegia
Centro
- Espumosos Cinco de Marzo
- Mi Secreto
- Tabuerna La Martingala
- La Pata Negra
- Loom
- Mondo Cádiz
- El Bribón
- La Factoría
- Puffin’S Kitchen
- Me Va Me Va
- Pepinillo
- Bocachica Gastropub
- Mondo San Miguel
- Bar 3 Elementos
- Basho Café
- Taberna El Escabeche
- Barracuda Tavern
- O Fogar
- Kimera
- Restaurante El Puerto de Santa María
- Amaru
- Vestico
- Marengo Urban & Local Food
- Mas Torres
- Mondo San Vicente
- El Atípico Confort Food
- Boulevardier Restaurante
- Cachopo Loco
- Verich
- El Triciclo
Las Fuentes, San José, Torreo y Parque Venecia
- Cervecería Almar
- Envero Gastro Wine
- Lord Byron
- Bistronomo
- Zipi Zape
- Gastro Taberna Böh
- La Petaca
- Bar La Peña
- El Candelas
- La Dama
- Cafetería Servet
- Taberna Matei
- Lieto Casa Aperitivos
- La Barrica de Nao
Margen Izquierda
- Bocatería Entre Valles
- La Grillera
- Restaurante Mazmorra
- Existo
Actur
- El Cocinero de Goya
- Clemente’s Bar
- La Tabernita
- La Cava
- Monterrey
- Birabola Restaurante
- Bonhomia Gastrobar
Univesidad, Casablanca y Valdespartera
- Panzzer Grill
- El Boticario
- Taberna La Quinta
- Pome
- Bocatería Bocatart
- Nómada Street Food
- Casa Pescatero
- Vita Taberna Gastronómica
- Figari
- Casa Nogara
- La Viña
- Basico By Extremo Sur
- El Serrablo
- El Ambigú
- Vermutería Laclaupaule
- Dalai Valdespartera
- La Hora Montecanal
- El Bodegón de Los Chicos
- El Rincón de Las Brasas
Almozara, Delicias y Miralbueno
- El Bosque de Bruba
- Cervino
- La Flor Azul
- Made In Brazil
- Gilda
- Gastrobar Tonik
- Masclaras
- La Típica Tasca
- Mesón La Vaguada
- Los Sabores de mi Tierra
- Cervecería Navarro 3
- Entre Sartenes
- La Estrella
- Oisi Don Gourmet
- Bar Limbo
- Tortosa Urban
- El Cocinero de Miralbueno
- Restaurante D23
- El Pozal
Provincia de Zaragoza
Cadrete
- Soti Coffee Bar
- El Búfalo Eat And Drink
- La Tasca de Juanje
- Círculo Agrícola
- Las Colinas
Épila
- Café 63
- Doña Manuela
Calatayud
- Restaurante La Charluca
- Posada Arco de San Miguel
- Pescadito Frito
- Bar Anyelo
- Cervecería Bavierea
- Cafetería Mama Dolores
- Hotel Globales Castillo de Ayud
San Gregorio
- San Gregorio
Cuarte de Huerva
- Restaurante Cheff Emilio
- La destilería del Capone
- El Burladero de Cuarte
- La Michoacana
- Mediterranean Food
Villanueva de Gállego
- Algo Pasa con Mery
María de Huerva
- Bar Loras Xlox
- Quiosco La Tirolina
El Burgo de Ebro
- Restaurante El Burgolés
Alagón
- Flash Alagón
Muel
- Tiki-Bar Muel
Cariñena
- Asados Los Toneeles
- Restaurante Cafetería Hamburgo 13
- La Bodega
- Vinoteca La Mazuela Gastrobar
- Asador Bako
- La Cantina
- Bar El Ruedo
- Astoria Sport Music
- Restaurante 8.0.1 Gastro & Wine / Tierra de Cubas
XXX Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia
Fechas del Concurso
- Del 6 al 16 noviembre
- Semifinal: del 24 al 26 de noviembre
- Final: 1 de diciembre
Horario
- De 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.30 horas
Establecimientos
- 153 bares y restaurantes participantes de Zaragoza y provincia
Precio
- 4 euros cada tapa, con consumición incluida (vino, agua, caña o refresco)
