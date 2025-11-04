Estos son los bares y restaurantes participantes del Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia 2025

Un total de 153 establecimientos aspiran este año a ganar el XXX Concurso de Tapas de Zaragoza y provincia que tendrá lugar del 6 al 16 de noviembre. Creatividad, originalidad, innovación, servicio, presentación... y, por supuesto, sabor serán cualidades que los consumidores y un jurado profesional valorarán a la hora de elegir la mejor tapa en una edición que presenta algunas novedades. El certamen está organizado por la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia.

Volverá a elegirse la mejor tapa y habrá segundo y tercer premio. Pero además se entregarán las menciones a las tapas más original, mediterránea, aragonesa y elaborada con Jamón de Teruel DOP y a la mejor banderilla. También se otorgarán reconocimientos a la tapa más sostenible y apta para celíacos, así como a la más popular, al mejor servicio y a la mejor barra. Como novedad, este año, se incorpora al concurso la mención a la tapa de casquería IGP Ternasco de Aragón, que votará el público.

Todas las tapas a un precio de 4 euros

Todas las tapas tendrán un precio cerrado de 4 euros, que incluirá la consumición. El horario oficial del concurso será de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.30 horas.

Los 153 establecimientos participantes están distribuidos entre 118 de Zaragoza (uno más que el año pasado) ubicados en los distritos de Casco Histórico; Centro; Las Fuentes, San José, Torrero y Parque Venecia; Margen Izquierda; Actur; Universidad, Casablanca y Valdespartera; Almozara, Delicias y Miralbueno; y 35 de la provincia (siete más que en 2024) de 11 localidades: Alagón, Cadrete, Calatayud, Cariñena, Cuarte de Huerva, El Burgo de Ebro, Épila, María de Huerva, Muel, San Gregorio y Villanueva de Gállego.

Concurso con premios y sorteos

Del 6 al 16 de noviembre se celebrará el concurso. El público podrá votar las tapas a través de la web y filtrar por distritos. Los consumidores decidirán por votación popular la mejor tapa de la provincia, la mejor apta para celiacos, la más sostenible, la más popular, el establecimiento con la mejor barra y aquel con el mejor servicio.

Las primeras 60.000 consumiciones tendrán premio, ya que por cada una recibirá un rasca con el que podrá optar a multitud de premios. También habrá a su disposición pasaportes en los establecimientos participantes en las oficinas de turismo de la plaza de España, la plaza del Pilar y la sede de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia con los que se podrá optar a lotes de vino.

Durante esos diez días, un jurado de expertos por distrito visitará los establecimientos participantes, que seleccionarán a cinco semifinalistas de el resto de las categorías entre las mejores tapas y banderillas (cuatro tapas y una banderilla). Cada establecimiento ha podido presentar un mínimo de una tapa y un máximo de cinco.

El concurso de tapas se ha convertido en un acontecimiento gastronómico y popular. / Servicio especial

Después el concurso llegará a su fase final. Del 24 al 26 de noviembre, los semifinalistas presentarán su tapa ante un jurado profesional formado por cinco expertos, que elegirán a 25 finalistas entre las mejores tapas y banderillas (20 tapas y 5 banderillas).

La final se celebrará el 1 de diciembre con la presencia de los establecimientos finalistas, que tendrán que elaborar su tapa ante un jurado profesional a nivel nacional. Será este jurado quien decida cuál de las tapas finalistas y banderillas resultan premiadas en cada una de las categorías. El establecimiento ganador del Premio a la Mejor Tapa de Zaragoza y provincia participará en el Concurso Oficial de Tapas y Pintxos de Hostelería de España 2026.

Premios, menciones y reconocimientos Mejor tapa 2025 Tapa original

Tapa mediterránea

Tapa aragonesa ‘Aragón, Sabor de Verdad'

Tapa elaborada con Jamón de Teruel DOP

Banderilla fría con palillo Tapa de la provincia

Tapa apta para celiacos

Tapa más sostenible

Tapa de casquería con IGP Ternasco de Aragón

Premio a la tapa más popular

Premio al mejor servicio

Premio a la mejor barra

Establecimientos de Zaragoza

Casco Histórico

Pollería San Pablo

Central

Café Martino

El Truco

Vinos Nicolás

El Hormiguero Azul

La Ceci del Tubo

Casa Pascualillo

El Corral de La Delfina

El Burladero del Tubo

La Republicana

Dídola Café

La Flor de Lís

Cadillac

Gastronolasco

El Lince

El Sidecar

Bar Serafín

Doris Gastrobar

Casa de Comidas Ambrosio y Justino

Neutro Tapas

Soho Vermut & Copas

Le Petit Hotel & Bar

Mercado Puerta Cinegia

Centro

Espumosos Cinco de Marzo

Mi Secreto

Tabuerna La Martingala

La Pata Negra

Loom

Mondo Cádiz

El Bribón

La Factoría

Puffin’S Kitchen

Me Va Me Va

Pepinillo

Bocachica Gastropub

Mondo San Miguel

Bar 3 Elementos

Basho Café

Taberna El Escabeche

Barracuda Tavern

O Fogar

Kimera

Restaurante El Puerto de Santa María

Amaru

Vestico

Marengo Urban & Local Food

Mas Torres

Mondo San Vicente

El Atípico Confort Food

Boulevardier Restaurante

Cachopo Loco

Verich

El Triciclo

Las Fuentes, San José, Torreo y Parque Venecia

Cervecería Almar

Envero Gastro Wine

Lord Byron

Bistronomo

Zipi Zape

Gastro Taberna Böh

La Petaca

Bar La Peña

El Candelas

La Dama

Cafetería Servet

Taberna Matei

Lieto Casa Aperitivos

La Barrica de Nao

Margen Izquierda

Bocatería Entre Valles

La Grillera

Restaurante Mazmorra

Existo

Actur

El Cocinero de Goya

Clemente’s Bar

La Tabernita

La Cava

Monterrey

Birabola Restaurante

Bonhomia Gastrobar

Univesidad, Casablanca y Valdespartera

Panzzer Grill

El Boticario

Taberna La Quinta

Pome

Bocatería Bocatart

Nómada Street Food

Casa Pescatero

Vita Taberna Gastronómica

Figari

Casa Nogara

La Viña

Basico By Extremo Sur

El Serrablo

El Ambigú

Vermutería Laclaupaule

Dalai Valdespartera

La Hora Montecanal

El Bodegón de Los Chicos

El Rincón de Las Brasas

Almozara, Delicias y Miralbueno

El Bosque de Bruba

Cervino

La Flor Azul

Made In Brazil

Gilda

Gastrobar Tonik

Masclaras

La Típica Tasca

Mesón La Vaguada

Los Sabores de mi Tierra

Cervecería Navarro 3

Entre Sartenes

La Estrella

Oisi Don Gourmet

Bar Limbo

Tortosa Urban

El Cocinero de Miralbueno

Restaurante D23

El Pozal

Provincia de Zaragoza

Cadrete

Soti Coffee Bar

El Búfalo Eat And Drink

La Tasca de Juanje

Círculo Agrícola

Las Colinas

Épila

Café 63

Doña Manuela

Calatayud

Restaurante La Charluca

Posada Arco de San Miguel

Pescadito Frito

Bar Anyelo

Cervecería Bavierea

Cafetería Mama Dolores

Hotel Globales Castillo de Ayud

San Gregorio

San Gregorio

Cuarte de Huerva

Restaurante Cheff Emilio

La destilería del Capone

El Burladero de Cuarte

La Michoacana

Mediterranean Food

Villanueva de Gállego

Algo Pasa con Mery

María de Huerva

Bar Loras Xlox

Quiosco La Tirolina

El Burgo de Ebro

Restaurante El Burgolés

Alagón

Flash Alagón

Muel

Tiki-Bar Muel

Cariñena

Asados Los Toneeles

Restaurante Cafetería Hamburgo 13

La Bodega

Vinoteca La Mazuela Gastrobar

Asador Bako

La Cantina

Bar El Ruedo

Astoria Sport Music

Restaurante 8.0.1 Gastro & Wine / Tierra de Cubas

Cartel del XXX Concurso de Tapas de Zaragoza y provincia 2025. / Servicio especial