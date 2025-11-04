Teruel estrenará Medicina en el curso 2026-2027 con 45 alumnos

El campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza albergará en el próximo curso académico 2026-2027 los estudios de Medicina. Así lo ha anunciado la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, que ha concretado que el grado en Medicina echará a andar con 45 plazas de nuevo ingreso y los dos primeros cursos.

En el marco de la visita institucional al espacio expositivo Expo Cajal en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, Forniés ha anunciado, junto con el vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, Luis Morrellón, un "hito" clave en el proceso de implantación del grado en Medicina en el Campus de Teruel: la aprobación de la memoria de verificación del grado por parte del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.

Un consejo celebrado a primera hora de esta mañana y que supone un avance para que los estudios de Medicina lleguen a Teruel a partir de septiembre de 2026. Según recoge la memoria, se implantarán los dos primeros cursos del grado (primero y segundo), con una previsión de 45 alumnos de nuevo ingreso. Pérez Forniés ha destacado que el proyecto se está desarrollando gracias a la "estrecha colaboración y el trabajo codo a codo" con la Universidad de Zaragoza, en una relación institucional ejemplar.

"Hoy junto a la universidad damos un paso fundamental para que la implantación del Grado de Medicina en Teruel sea una realidad en 2026, cumpliendo así nuestros compromisos de Gobierno", ha dicho la consejera, reforzando la idea de que la formación en Medicina estará disponible en las tres provincias aragonesas: Zaragoza, Huesca y Teruel. La consejera ha incidido que, ante la carestía de profesionales sanitarios de la que adolece tanto Aragón, como España, estas iniciativas son "más necesarias que nunca".

"Estamos formando cada vez a más médicos. A los médicos del futuro, y estamos muy orgullosos de ello, porque desde que llegamos al Gobierno hemos trabajado para abordar esta situación. Con estas nuevas 45 plazas que queremos implementar para 2026 llegaremos a las 310 plazas de nuevo ingreso en medicina en la Universidad de Zaragoza, casi un 30% más de las que nos encontramos al llegar", ha celebrado Forniés.

"Y si a estas 310 plazas les sumamos las 100 que hemos implementado este año en la Universidad San Jorge conseguiremos que el sistema universitario aragonés ofrezca 410 plazas de nuevo ingreso para estudiar Medicina en 2026, lo que supondrá un aumento cercano al 70%", ha declarado. En ese sentido, la consejera de Universidades ha aseverado que se va a seguir el modelo de Huesca.

"En Teruel queremos seguir por ese camino. Reforzar el potencial y el valor del campus de Teruel como ya hemos hecho hasta ahora, con el aumento de plazas como las ingenierías y ahora también con la llegada de Medicina", ha señalado.

Por su parte, Luis Morellón, vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, ha recordado que "la Universidad de Zaragoza atiende a las necesidades sociales y vertebra territorio" y, por eso, que los estudiantes puedan cursar los estudios de Medicina en los tres campus "añade valor porque permite a los estudiantes conocer diferentes realidades sanitarias".

"Esto será un hecho distintivo de la formación de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza y estamos seguros que también servirá para incorporar en el futuro nuevos profesionales en todas las zonas del territorio aragonés", ha añadido el vicerrector.Todo esto es fruto del trabajo conjunto de la Comisión Mixta constituida en mayo de 2024, integrada por representantes de las consejerías de Sanidad y Universidades, el Hospital Obispo Polanco, la Universidad de Zaragoza y el vicerrectorado del Campus de Teruel.