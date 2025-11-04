De Zaragoza a Broadway: una marca aragonesa de lujo abre su primera boutique internacional en Nueva York

Hay historias que se tejen con hilo fino, paciencia y visión. La de una joven marca de moda nacida en Zaragoza es una de ellas. En apenas seis años, su nombre ha pasado de figurar en discretas etiquetas hechas a mano a brillar en los escaparates más codiciados del mundo. Se trata de Paris/64, una firma de lujo asequible que ha cautivado con sus bolsos a influencers de todo el mundo gracias a una receta de éxito basada en la artesanía, la coherencia y un modo de entender el lujo que huye del ruido.

Ahora, aquella firma que comenzó diseñando bolsos en talleres españoles dará el salto a Nueva York, donde abrirá en diciembre su primera boutique internacional en pleno SoHo (465 Broadway), en el distrito de Manhattan, epicentro mundial de la moda y el diseño.

"Un sueño hecho realidad"

El nuevo espacio, de 160 metros cuadrados, ha sido concebido como un homenaje a la alta artesanía que define a la marca. Cada rincón refleja su filosofía de lujo silencioso y atención al detalle, combinando materiales nobles, líneas depuradas y una atmósfera cálida que invita a vivir la experiencia más allá del producto.

“Nueva York es un sueño hecho realidad. Llegar a una ciudad que inspira tanto a la moda como a la creatividad ha sido un reto apasionante. Este proyecto ha supuesto más de un año de trabajo intenso, en el que un equipo de más de 50 personas se ha volcado con ilusión y compromiso”, explica José María Pozas, CEO de la compañía.

Con esta apertura, Paris/64 refuerza su presencia en el mercado estadounidense, que ya representa el 35% de su facturación global, y consolida su crecimiento internacional.

Un proyecto emprendedor con alma aragonesa

Detrás de este salto a Broadway hay una historia de ambición tranquila y raíces bien ancladas. Paris/64 nació en 2019 de la mano del matrimonio zaragozano formado por María Alfonso, experta en marketing , y el arquitecto José María Pozas, con el propósito de lanzar una firma made in Spain de productos atemporales de calidad y reivindicarr la tradición de la alta artesanía española y sus oficios más antiguos.

En 2022, la compañía cerró con éxito su primera ronda de inversión por valor de 2,5 millones de euros, con la participación de dos family office aragonesas, operación que sirvió para acelerar su expansión y reforzar su estructura de negocio. Los fundadores mantuvieron el control mayoritario y destinaron los fondos a impulsar su crecimiento exterior y su potente canal online, que hoy genera el 70% de sus ventas.

De Ilueca al mundo: la fábrica que da forma al nuevo lujo

En 2024, la firma dio un paso decisivo con la apertura de su propia fábrica de marroquinería en Ilueca, bajo el nombre de Aranda Leather Studio. El taller emplea a 40 trabajadores directos y ha supuesto un revulsivo para la comarca del Aranda, castigada por la crisis del calzado.

Por las manos de los artesanos de Ilueca pasan todos los productos que Paris/64 comercializa en el mundo. La planta se puso en marcha con una producción de alrededor de 25.000 bolsos al año y el objetivo de duplicar esa en 2025 hasta alcanzar las 50.000 unidades.

París y Tokio, próximos destinos

El bolso sigue siendo el corazón del negocio —representa el 80% de las ventas—, aunque el catálogo se ha ampliado a calzado, textil y accesorios. Su estilo combina la elegancia clásica con un toque contemporáneo, una fórmula que ha conquistado clientas en Estados Unidos, Japón y buena parte de Europa.

Tras el salto a Nueva York, Paris/64 prepara nuevas aperturas en París y Tokio, dos enclaves estratégicos que reforzarán su proyección internacional. La empresa cuenta ya con cuatro tiendas en España —Madrid, Zaragoza, Sevilla y Bilbao— y reafirma su identidad global con un mensaje que sintetiza su filosofía: “El nuevo lujo está en el respeto por lo bien hecho”.