Zaragoza suma otro vuelo a su parrilla para Semana Santa: un destino ideal para descubrir la Bretaña

El recorte de plazas de Ryanair para la temporada de invierno ha dejado muy tocada la parrilla de vuelos regulares desde el aeropuerto de Zaragoza. En los últimos días, la capital aragonesa se ha despedido, por el momento, de rutas muy populares como la de París-Beauvais, Santiago de Compostela, Palma o Fez.

Los zaragozanos que no quieran desplazarse hasta Madrid o Barcelona para marcharse de vacaciones tendrán que optar por los vuelos regulares de Ryanair y Wizz Air que se van a mantener al menos los próximos meses u optar por uno de los múltiples chárter programados desde el aeropuerto de Garrapinillos en los próximos meses.

El Puente de la Constitución es la siguiente fecha señalada en rojo en el calendario de los más aventureros y los mercados navideños jugarán un papel fundamental en los destinos elegidos para volar desde Zaragoza: Laponia, Bratislava, Viena, Bélgica, Lisboa y Estambul. Hay gente que se ve obligada a mirar más allá del 2025 porque ya han agotado todos sus días de vacaciones.

Karlskirche en Viena / PIXABAY

Hay compañías como Air Horizont que ya tienen planificados los vuelos chárter para los primeros meses de 2026 e incluso algunos ya están agotados como es el caso de Venecia, que perdió su ruta semanal con Zaragoza hace poco tiempo. Bolonia, Brujas, Sicilia, Córcega y Malta completan la parrilla de escapadas de la aerolínea aragonesa.

Conocer la Bretaña

Otra empresa que apuesta con fuerza por volar desde Zaragoza es Soltour. La compañía ha presentado en las últimas horas su programación de viajes para Semana Santa 2026 que incluye una escapada desde Zaragoza hasta la Bretaña francesa. Los viajeros volarán hasta Rennes, capital de esta preciosa región de Francia donde la naturaleza y los monumentos se combinan a la perfección.

El vuelo de ida desde Zaragoza parte el 1 de abril y vuelve desde Rennes el 5 de abril. El paquete de Soltour incluye cuatro noches para explorar esta ciudad universitaria, vibrante y acogedora, conocida por su arquitectura medieval, sus mercados tradicionales y su ambiente artístico. Rennes combina el encanto de una ciudad histórica con la modernidad de una urbe joven y dinámica, perfecta para una escapada primaveral.

Los viajeros zaragozanos podrán disfrutar del Mercado de Lices, uno de los más antiguos de Francia, pasear por las calles empedradas del casco antiguo, admirar las casas de entramado de madera y visitar monumentos como la Catedral de Saint-Pierre o el Parlamento de Bretaña. Además, su ubicación estratégica permite realizar excursiones opcionales a Saint-Malo, la ciudad corsaria frente al Atlántico, o al Mont Saint-Michel, uno de los iconos más reconocidos del país.