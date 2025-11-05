Esta es la actuación estrella del Opening Marchica de este año: de quién se trata y dónde comprar las entradas
Es un reconocido DJ que ha colaborado con artistas de talla mundial y posee éxitos que han dado la vuelta al mundo
El próximo sábado 29 de noviembre el Grupo Aramón dará la bienvenida a la temporada de esquí de 2025 "si las condiciones meteorológicas lo permiten", así lo ha confirmado la propia entidad, tras el anuncio de una "inversión histórica" de más de 400 millones de euros para la mejoría de sus pistas.
Aunque la actividad ese fin de semana no se queda ahí, coincidiendo con la apertura de la zona de Sextas, Marchica celebrará su esperado Opening de la mano del rey del Electro Latino. La jornada contará con la actuación de Juan Magán, referente internacional del género electro latino, cuya música ha marcado la escena festiva en España y Latinoamérica durante más de una década. Reconocido por éxitos como Bailando por ahí, Verano Azul o No sigue modas, el DJ ha colaborado con artistas de talla internacional como Pitbull, Don Omar, Gente de Zona, Paulina Rubio, Sebastián Yatra y Belinda, entre otros. Su presencia en Marchica promete convertir la jornada en una experiencia inolvidable, reuniendo a esquiadores, residentes y amantes de la música en un entorno único, donde la nieve y el ritmo se fusionan.
Juan Magán vuelve a tierras aragonesas casi dos meses después tras una sesión de DJ estas últimas Fiestas del Pilar en el Espacio Zity de Valdespartera la madrugada del 10 de octubre, esta vez para ponerle ritmo y color a este espacio situado en Formigal.
El acceso será gratuito para abonos de temporada y residentes y el público general podrá acceder a la compra de entradas a través de la web. Marchica refuerza así su posicionamiento como una de las referencias nacionales en ocio y música en montaña, combinando deporte, entretenimiento y experiencia en un entorno incomparable.
Un evento multitudinario que atraerá a cientos de jóvenes (y no tan jóvenes) a acabar un día en la nieve bailando y cantando al ritmo del Electro Latino. Otro plus que consolida a Aramón como un motor clave del turismo de nieve en Aragón y en España.
