La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias en Aragón: estos son los pueblos donde lloverá más

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido aviso de nivel naranja por lluvias intensas para este jueves en el Pirineo, mientras que también habrá alerta amarilla en otras partes de las tres provincias aragonesas. En el Pirineo se esperan lluvias que podrán descargar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo hay alerta amarilla en el centro y sur de Huesca, Bajo Aragón y Ribera del Ebro por precipitaciones que podrán dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, sin descartase intensidades de hasta 30 litros de forma puntual. En todas las zonas hay además aviso amarillo por tormentas que podrán ir acompañadas de granizo.

Según eltiempo.es, la web de meteorología de Mario Picazo, las localidades más afectadas por las fuertes tormentas previstas para este jueves en el norte de la provincia de Huesca serán Canfranc (26,7 mm), Biescas (19,7 mm), Benasque (19, 7 mm), Jaca (15 mm), Sallent de Gállego (15,3 mm).

Las alertas permanecerán activas desde la próxima media noche y hasta las 10 de la mañana del jueves. Este miércoles también hay alerta amarilla, en este caso por viento, en las Cinco Villas, donde en la zona norte se podrían alcanzar rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora de viento de componente este.

Posibles crecidas en barrancos y cauces de la cuenca

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de posibles crecidas súbitas en barrancos y cauces menores derivados del episodio de lluvias que podrán descargar hasta los 40 litros por metro cuadrado en una hora entre esta madrugada y la mañana del 6 de noviembre en las provincias de Tarragona, Lleida y Huesca.

El organismo de cuenca se basa en el aviso naranja emitido por la Aemet para estos territorios, así como de nivel amarillo en las provincias de Castellón, Zaragoza y Teruel, donde las precipitaciones podrán dejar acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado.Estos fenómenos podrían afectar a toda la cuenca del Ebro, así como a zonas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.

La CHE recuerda que los niveles de aviso establecidos por la Aemet podrían variar a lo largo del episodio y recomienda a la población extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de protección civil.