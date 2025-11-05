La AiRef ensalza los beneficios a corto plazo de la quita para Aragón: "Permitirá reducir la deuda al 13%"

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) ha elaborado un informe sobre el impacto de la condonación de la deuda en las haciendas autonómicas y destaca, para Aragón, los beneficios que tendría a corto plazo la aceptación de la quita para las arcas autonómicas. Así, el informe de los técnicos asegura que la aceptación de la quita le permitiría a la comunidad autónoma llegar al límite de referencia legal de que la deuda pública represente el 13% del PIB en 2028, "mientras que la proyección previa a la quita de la deuda tenía una dinámica que no permitía alcanzar este límite".

El informe pone negro sobre blanco las consecuencias de la aceptación - y la no aceptación- de la quita de la deuda de más de 2.000 millones de euros de Aragón, que es la propuesta del Ministerio de Hacienda que desde el Gobierno de Jorge Azcón se han negado a aceptar.

El informe señala con claridad los beneficios que las arcas autonómicas tendrían de aceptar la medida, a pesar de que el Gobierno aragonés centra su análisis en que la aceptación de la deuda "perjudica los intereses de los aragoneses" porque, como individuos, tendrán que asumir el conjunto de las deudas del resto de comunidades autónomas que asume, a través de esta condonación, el Estado.

Sin embargo, el informe de la AiRef destaca que, en una simulación de condonación de deuda para Aragón por un importe total de 2.124 millones de euros, en la que se asume que la operación se ejecuta íntegramente a 31 de diciembre de 2025, y para la que se seleccionan los préstamos de los mecanismos extraordinarios de financiación, esa condonación, junto con el ahorro asociado en intereses, se traduciría a finales de 2026 en una reducción de la deuda de 2.210 millones de euros, equivalente al 4,1% del PIB regional según las proyecciones de la AIReF.

En términos de ahorro de intereses, el impacto alcanzaría un 0,16% del PIB (unos 86 millones de euros en el primer año), acumulando 445 millones hasta 2030, lo que reflejaría, según la AiRef, "una mejora sustancial de la sostenibilidad financiera de la comunidad a medio y largo plazo". Es en este sentido en el que destaca el organismo independiente que "el límite de referencia legal (de la deuda sobre el PIB) del 13% se alcanzaría en este escenario en el año 2028, mientras que en la proyección previa a la quita la deuda tenía una dinámica que no permitía alcanzar este límite".

Aragón es una de las comunidades autónomas que vería reducido hasta tal punto ese porcentaje de la deuda sobre el PIB, una circunstancia que no logran todas las regiones, aunque se acogieran a esta condonación.

El informe señala también que la condonación parcial de la deuda autonómica, en conjunto reduciría la ratio de deuda del subsector en 5,1 puntos del PIB, con las mayores reducciones relativas en Andalucía (8,6 puntos), Castilla-La Mancha (8,5 puntos), Murcia (7,7 puntos) y la Comunidad Valenciana (7,4 puntos), todas ellas por encima de la media. No obstante, algunas de estas comunidades seguirán registrando niveles elevados de endeudamiento, superiores al 20% de su PIB.

En términos per cápita, la AIReF estima que la condonación de deuda equivale a 1.688 euros por habitante en el conjunto nacional, aunque con notables diferencias entre comunidades. Aquí, Aragón se sitúa en el medio de la tabla. Las mayores cifras se registran en Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, todas por encima de los 2.000 euros por habitante. En torno a la media nacional se sitúan Extremadura, Aragón, Castilla y León, Asturias, Galicia y Canarias, mientras que Illes Balears, La Rioja, Cantabria y Madrid presentan importes más reducidos, entre 1.200 y 1.400 euros.

La financiación de Aragón

La autoridad fiscal señala, por otro lado, que el peso de la financiación de Aragón a través de los mecanismos extraordinarios ha aumentado en los últimos años más de 35 puntos, hasta representar en la actualidad el 77,4% del total de su deuda, un porcentaje superior al del conjunto de comunidades autónomas (59,7%).

El endeudamiento de Aragón a través de los Fondos de Financiación de Comunidades autónomas representa el 3,6% de su deuda total, porcentaje también superior a lo que representa su deuda (2,7%) sobre el total autonómico.

La AiRef constata que desde 2021, Aragón se ha financiado principalmente mediante las asignaciones del Fondo de Liquidez Autonómica, sin recurrir actualmente a la emisión de valores en los mercados. El año 2020 fue el último en el que obtuvo financiación a través del Fondo de Facilidad Financiera.

Según el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 28 de julio de 2025, Aragón podría financiarse en el periodo 2026-2028 a través del Fondo de Facilidad Financiera y el acceso directo a los mercados, incluyendo la emisión de valores, dado que presenta en el ejercicio 2024 superávit presupuestario, un endeudamiento respecto a su PIB regional no superior al 19,5% y calificación crediticia de al menos una agencia de rating de grado de inversión medio superior.

No genera margen para otros gastos

El único punto en el que la AiRef comparte el criterio y los argumentos que ha venido defendiendo el Gobierno aragonés es en que la condonación de la deuda no generará margen para aumentar otro tipo de gastos.

Así, la AiReF advierte de que "no genera margen para incrementar el gasto corriente, dado que los pagos por intereses quedan excluidos de la regla de gasto". Y señala que "destinar el ahorro a gasto en lugar de reducir deuda, sin un ajuste por parte de la Administración central, podría deteriorar la posición fiscal del conjunto de las Administraciones Públicas".

El informe recuerda que la medida debe vincularse al cumplimiento de las reglas fiscales para "evitar riesgos de incentivos fiscales inadecuados". Y reclaman que se enmarque en una "reforma integral del sistema de financiación autonómica que refuerce la corresponsabilidad y la disciplina fiscal".