Amazon logra el aval ambiental para llevar la energía y el agua a sus nuevos centros de datos

La expansión de los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en Aragón continúa dando pasos administrativos que son decisivos para el avance de una inversión que alcanza los 15.700 millones de euros. El plan, declarado inversión de interés autonómico por el Gobierno de Jorge Azcón en mayo 2024, inició la fase de obras a finales de agosto y en las últimas semanas ha logrado el visto bueno ambiental a ocho proyectos clave que permitirán llevar la energía eléctrica y el agua a los 24 nuevos edificios de servidores informáticos que el gigante tecnológico quiere poner en operación en cinco emplazamientos de aquí a 2033, los cuales se sumarán a los tres que funcionan desde hace tres años en Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha dado luz verde a las líneas eléctricas de alta tensión y las infraestructuras hidráulicas que resultan esenciales para el funcionamiento de los futuros centros de datos. En total, Amazon invertirá más de 113 millones de euros en estos equipamientos externos, que se ejecutarán fuera de las parcelas donde se levantarán los edificios, pero que son imprescindibles para su puesta en funcionamiento.

Las resoluciones favorables permiten iniciar las obras de conducciones de agua, sistemas de abastecimiento y conexiones de luz vinculadas a los campus tecnológicos proyectados en Villanueva de Gállego (en dos ubicaciones), El Burgo de Ebro, Zaragoza (barrio de La Cartuja) y Huesca.

Luz y aguas, dos recursos esenciales

Las obras de estas infraestructuras son esenciales para garantizar los suministros de energía eléctrica y agua que necesitan los recintos tecnológicos, que son intensivos en el consumo de luz y requieren también recursos hídricos para refrigerar los servidores y equipos informáticos. Los proyectos forman parte del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de la inversión, que recibió la aprobación definitiva parcial por porte de la DGA hace poco más de dos meses.

Por un lado, el Inaga ha emitido cuatro declaraciones de impacto ambiental favorables para las infraestructuras hidráulicas exteriores de los futuros centros de datos de Amazon en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro, Zaragoza (La Cartuja) y Huesca. Solo estas redes de agua suman una inversión estimada de 43,1 millones de euros, distribuidos en varios tramos, con actuaciones como conducciones del suministro o sistemas de retorno y depuración necesarios para el funcionamiento de estas instalaciones estratégicas.

Más de 34 kilómetros de líneas soterradas

En paralelo, el órgano ambiental del Gobierno de Aragón ha dado luz verde a cuatro proyectos de redes eléctricas de alta tensión vinculados a la expansión de AWS en Aragón. Las resoluciones, aprobadas entre el 3 y el 10 de octubre de 2025, formulan la declaración de impacto ambiental favorable para estas líneas -en total, 34 kilómetros soterrados-, lo que permite avanzar en la conexión energética de los nuevos complejos. En este apartado, la inversión prevista asciende a 44,6 millones.

Dos de los proyectos avalados ambientalmente corresponden a Villanueva de Gállego, donde se autoriza la construcción de la línea subterránea de 132 kV entre las dos subestaciones, así como un centro de medida y redes de alta tensión.

Las otras dos autorizaciones para líneas eléctricas se sitúan en Huesca, en el parque tecnológico Walqa, y en Zaragoza capital, en el paraje de Acampo del Marqués, donde AWS levantará el centro de datos denominado como CAR,

Las obras ahora autorizadas son una parte del engranaje. La región de datos de AWS en Aragón requerirá en los próximos meses más resoluciones y licencias. El proyecto sigue avanzando.

Medidas correctoras y alegaciones

En todos los casos, AWS optó de manera voluntaria por someter estos proyectos al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, pese a poder acogerse a la modalidad simplificada. El órgano ambiental ha considerado adecuadas las medidas de protección propuestas y ha incorporado condicionantes para minimizar el impacto en cauces, suelos agrícolas, afecciones de obra civil y posibles zonas sensibles.

Las resoluciones del Inaga ponen especial atención en la protección de acuíferos y masas de agua, la restitución de terrenos afectados por las zanjas para la instalación de tuberías, y el control y seguimiento del consumo y retorno de agua, así como la coordinación con la Confederación Hidrográfica del Ebro para las concesiones de uso.

El Gobierno de Aragón defiende el impacto positivo de esta inversión, tanto por la atracción tecnológica como por la consolidación de empleo y actividad en las áreas donde se implantan los centros de procesamiento de datos, según recogen las resoluciones del Inaga. A su vez, entidades ecologistas y organizaciones sociales reclaman en sus alegaciones una mayor transparencia en los consumos hídricos previstos y en la evaluación del impacto acumulado en los recursos del valle del Ebro.

Por otra parte, el Inaga también ha dado el visto bueno a la modificación puntual de la autorización ambiental integrada que el gigante tecnológico había solicitado para sus centros de Villanueva de Gallego y El Burgo de Ebro a fin de actualizar los permisos concedidos hace cinco años.