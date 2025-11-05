Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ambar tiene los regalos perfectos para los más cerveceros de la casa

Un año más vuelve el calendario de adviento de Cervezas Ambar

Calendario de adviento de Ambar

Calendario de adviento de Ambar / CERVEZAS AMBAR

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Se acercan las fechas de empezar a pensar en el mejor regalo para esa persona tan especial. La Navidad es época de compartir y regalar y, aunque siempre es una alegría, a veces se convierte en un quebradero de cabeza ¿Qué le compro? Pues si tu persona favorita es muy cervecera, toma nota que aquí te traemos algunas ideas que, seguro, le van a encantar.

Sobre ruedas rumbo a la Navidad

Un año más vuelve el calendario de adviento de Cervezas Ambar, para disfrutar de la cuenta atrás hasta la Navidad más cervecera. Del 1 al 24 de diciembre este especial camión de reparto ofrece las mejores cervezas nacionales e internacionales, así como 6 gadgets y 1 experiencia que llenarán estos días de sorpresas para los más cerveceros. Si no puedes esperar a saber qué hay dentro, te adelantamos qué contiene

  • 13 cervezas Ambar (2 de ellas con etiqueta de edición especial)
  • 4 cervezas internacionales
  • 1 experiencia
  • 6 gadgets

Como en casa, en ningún sitio

Es el mejor momento del día. Llegas a casa después de un día cargado de tareas, te pones cómodo, te abres una Ambar y disfrutas de tu momento. Imagina que ese momento lo completas con unas zapatillas calentitas que te recuerdan tú próxima tarea: una Ambar y al sofá. Así son estas zapatillas de Ambar fabricadas en España por Marpen Slippers. Disponibles desde la talla 36 a la 46 serán el regalo perfecto para los que disfrutan de la comodidad de estar en casa.

Zapatillas de Ambar

Zapatillas de Ambar / AMBAR

Y por último, con el felpudo Ambar dejarás claro a todos tus invitados a qué saben las bienvenidas en tu casa. Ideal para los que tienen clara su cerveza favorita, posiblemente el único felpudo que no vas a querer pisar. Este felpudo cervecero es el regalo perfecto para sorprender a cualquier fan de Ambar. Fabricado en fibra de coco natural tiene el tamaño perfecto para cualquier entrada.

Felpudo de Ambar

Felpudo de Ambar / AMBAR

Ahora ya solo te falta decidir cuál de estos regalos será el perfecto para esa persona (o para ti).

¡Felices Fiestas!

