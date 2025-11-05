Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Chapapote" en el río Cinca: los ecologistas urgen a la DGA a actuar por el vertido peligroso de una empresa

Denunciaron los hechos en octubre con una denuncia ante el Seprona, la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de Aragón pero aseguran que aún no se han investigado los hechos

Tramo del río Cinca donde se produjeron los vertidos procedentes de una empresa.

Tramo del río Cinca donde se produjeron los vertidos procedentes de una empresa. / Ecologistas en Acción

Efe

Zaragoza

Ecologistas en Acción ha acusado al Gobierno de Aragón de no ejercer sus competencias para garantizar la correcta gestión de los residuos vertidos por la empresa Carburo del Cinca en un tramo del río Cinca incluido en la Red Natura 2000 y advierte del riesgo ambiental y sanitario que implica su inadecuado tratamiento.

Se trata del "chapapote", como calificaron en octubre, que acabó en el cauce y que llevó a este colectivo ecologista a denunciar a la empresa Carburo de Cinca, en su planta de Monzón, "por verter un fango negro al río" en este espacio protegido. Su denuncia se remitió al SEPRONA, a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, solicitando se investiguen los hechos por si pudieran ser constitutivos de delito contra el medio ambiente.

Detalle del fango negro que ha aparecido en el cauce del Cinca y que los ecologistas aseguran que es peligroso.

Detalle del fango negro que ha aparecido en el cauce del Cinca y que los ecologistas aseguran que es peligroso. / Ecologistas en Acción

La organización ecologista denuncia ahora en una nota de prensa que, aunque la industria ha retirado parte de los desechos del brazo secundario del río, estos no han sido trasladados a un gestor autorizado y se desconoce su destino. Según el colectivo, los residuos han sido acumulados en montones mezclados con tierra y sin garantías ambientales, lo que podría extender la contaminación a nuevas superficies y afectar a las capas freáticas.

Ecologistas en Acción califica de “grave irresponsabilidad” la falta de control por parte de las autoridades autonómicas y alerta de que los residuos podrían haber sido depositados en las propias instalaciones de la empresa o incinerados en sus hornos, lo que trasladaría los contaminantes al aire y supondría “un impacto directo sobre la salud humana”.

Por este motivo, la organización ha remitido una denuncia al Departamento de Medio Ambiente y Turismo, instando al Ejecutivo aragonés a asumir sus competencias en materia de conservación de la biodiversidad. Recuerda que el cauce afectado pertenece a la Zona de Especial Conservación ES2410073 “Ríos Cinca y Alcanadre” y subraya que el vertido de cianuros representa un grave riesgo para la fauna y la flora por su elevada toxicidad.

Cartel de la empresa Carburos del Cinca junto al cauce del río en el tramo afectado.

Cartel de la empresa Carburos del Cinca junto al cauce del río en el tramo afectado. / Ecologistas en Acción

Asimismo, Ecologistas en Acción solicita a la Confederación Hidrográfica del Ebro que investigue el origen de la sustancia negra detectada en el vertido denunciado en octubre, al tratarse de un material no autorizado, y reclama los resultados de las analíticas de los lodos acumulados en las orillas para determinar su nivel de toxicidad.

TEMAS

