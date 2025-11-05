De Malta a Venecia: Zaragoza ya tiene vuelos chárter para los primeros puentes de 2026

La eliminación de rutas anunciada hace semanas por Ryanair ha dejado muy tocada la parrilla de vuelos desde Zaragoza para los próximos meses. La reducción de un 45% de las plazas desde el principal aeropuerto aragonés es una realidad desde hace menos de una semana cuando se despidieron vuelos a destinos muy populares como París-Beauvais, Palma, Santiago de Compostela o Fez.

La dura decisión de la aerolínea irlandesa obliga a los zaragozanos a optar por tres alternativas. Ante la escasez de destinos, la rutina más habitual para los próximos tiempos conllevará desplazarse hasta los aeropuertos de Madrid o Barcelona para sus vacaciones. La segunda opción es optar por alguno de los vuelos regulares de Ryanair y Wizz Air que se mantienen fieles al Aeropuerto de Zaragoza como por ejemplo Londres, Milán, Marrakech, Roma o Rumanía. La tercera es optar por elegir un destino que cuente con un vuelo chárter desde Zaragoza.

La última tanda de chárters para este año se completará durante las próximas semanas con el puente de la Constitución como plato fuerte tendrán un gran protagonismo para los mercados navideños: Laponia, Viena, Bratislava, Estambul, Bruselas, Lisboa.

La torre de Belém en Lisboa / PIXABAY

Muchas personas han agotado sus vacaciones para este 2025 y miran de reojo hacia las posibilidades viajeras de 2026. Air Horizont ha anunciado en las últimas horas los vuelos chárter que despegarán desde Zaragoza en los primeros meses del próximo año. La aerolínea aragonesa apuesta con fuerza por el Mediterráneo con Italia como principal destino de sus destinos hasta el puente de mayo. Además, la empresa ha aprovechado el vacío que ha dejado Ryanair para recuperar en 'modo chárter' algunos destinos que se han perdido en los últimos meses.

Aprovechar los festivos en jueves

San Valero será la primera fecha señalada por Air Horizont con un vuelo a Bolonia que despegará el mismo jueves 29 de enero con destino a la capital de la Emilia Romaña y regreso a Zaragoza el domingo 1 de febrero. Habrá que esperar más de un mes para el siguiente vuelo chárter con la compañía de capital aragonés ya que del 19 al 22 de febrero se podrá disfrutar de un viaje a Brujas.

Plaza mayor de Brujas / © Renáta Sedmáková/stock.adobe.com

Tanta es la popularidad que ha ganado la empresa en los últimos tiempos que los aragoneses ya han agotado las plazas para el chárter organizado para la Cincomarzada a Venecia, un destino que hasta hace unos meses contraba con su ruta regular desde el Aeropuerto de Zaragoza. Cabe recordar que el 5 de marzo de 2026, al igual que el 29 de enero, cae en jueves por lo que solamente tienes que cogerte un día de fiesta para tener hasta cuatro días para descubrir cualquier ciudad de Europa.

Tres islas mediterráneas

El resto de chárters anunciados para 2026 permitirán volar a tres islas del Mediterráneo con perfiles muy diferentes. El primer vuelo será del 19 al 22 de marzo a Sicilia, a pocos días de la Semana Santa. Córcega será la siguiente agraciada con un chárter para el puente de San Jorge (23 al 26 de abril), que vuelve a caer en jueves. Mientras, el último vuelo anunciado hasta el momento por Air Horizont tendrá como destino Malta del 30 al 3 de mayo aprovechando el festivo del Día del Trabajador que cae en viernes.

Panorámica de La Valleta / PIXABAY

La Bretaña

La parrilla de chárters de 2026 la completa hasta el momento Soltour, que ha programado un vuelo para Semana Santa a la Bretaña francesa. La operadora volará el 1 de abril desde Zaragoza hasta Rennes con regreso para el día 5. Esta bonita ciudad universitaria tiene una ubicación perfecta para realizar excursiones muy populares como al Mont Saint-Michel o Saint Malo.