La DGT estrena tres nuevos radares en una transitada autovía de Aragón

Se localizan en el nuevo tramo de la A-22 inaugurado hace un mes

El tramo Huesca-Siétamo completa la A-22 que conecta la capital oscense y Lérida. | PABLO IBÁÑEZ

Luis Alloza

Zaragoza

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha estrenado tres nuevos radares fijos en la provincia de Huesca. Se trata del nuevo tramo de la A-22 inaugurada a principios de octubre entre Siétamo y Huesca, que completaba esta autovía que conecta la capital oscense con Lérida.

El tramo, en obras desde hace 7 años, permite el desdoblamiento del Estrecho Quinto de la N-240 y de la variante norte de Huesca, que enlaza con la autovía Mudéjar, según ha adelantado el Diario del Alto Aragón.

El primero de estos radares se localiza en el kilómetro 98,63 en dirección a Huesca capital; el segundo se ubica en sentido contrario, en el km 101,46. Ambos se encuentran en un punto donde el límite de velocidad es de 120 km/h. El tercer radar de nueva instalación está instalado en el km 106,47 en sentido a la capital altoraragonesa y en este punto es obligatorio no superar los 100 km/h.

La inauguración de este tramo de autovía tuvo que esperar 25 años desde su planificación inicial y dos décadas desde que las máquinas comenzaron a trabajar hasta que, finalmente, dio paso al tráfico por primera vez el pasado 1 de octubre.

