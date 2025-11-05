La DPH aprueba el asfaltado de la pista Chía-Plan y las obras empezarán en 2026

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) aprobará este jueves el proyecto para la mejora de los 25 kilómetros de pista forestal que une Chía con Plan facilitando así la conexión entre los valles de Benasque y Chistau. La institución avanza así en hacer realidad esta reivindicación histórica que va a permitir reducir los tiempos de viaje entre las comarcas de Ribargorza y Sobrarbe favoreciendo la cohesión territorial y el desarrollo económico de ambas zonas.

El objetivo de este proyecto, que va a ser realidad gracias a la colaboración institucional entre DPH y DGA, es acondicionar los 25 kilómetros de una pista forestal que es el único paso directo entre ambos valles. Gracias a estos trabajos los vecinos de estas comarcas y los turistas que visitan esta zona del Pirineo evitarán un rodeo de 90 kilómetros lo que supondrá un ahorro de unos 45 minutos en el tiempo de viaje, lo que va a suponer un avance significativo en las comunicaciones entre los valles de Plan y Benasque.

El proyecto cuenta con una inversión de 7,5 millones de euros (4,2 millones de euros por parte del Gobierno de Aragón y 3,3 millones de la DPH). La aportación de la DGA se repartirá a lo largo de tres ejercicios: 2025 (1,1 millones) 2026 (1,35 millones) y 2027 (1,75 millones) y se materializará mediante el otorgamiento a la DPH de una subvención por dicho importe, siendo la institución provincial la que se ocupará de la redacción y licitación de los proyectos correspondientes.

El plan va a favorecer también las labores de los ganaderos de estos valles que utilizan de forma habitual la pista. Además, este trazado se convertirá en un aliciente turístico en sí mismo ya que su recorrido de alta montaña tiene un gran valor paisajístico así como para ciclistas, motoristas y montañeros que tendrán un acceso más fácil y seguro a las numerosas rutas senderistas de la zona.

Los trabajos para la adecuación de la pista Chía-Plan comenzarán el próximo año y se actuará sobre el drenaje superficial, se suavizarán algunas curvas del trazado y se dotará a la pista de un firme del que ahora carece, consistente en una capa de zahorra artificial y otra de aglomerado. Además, se mejorará la señalización, el balizamiento y los elementos de contención.

También se adecuará la explanación actual con aportes de grava y revestimiento de cunetas para dar a la pista una plataforma de anchura útil de cinco metros y se mejorará la seguridad del trazado con señalización y barreras de protección