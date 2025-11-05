Endesa conecta cada mes 400 suministros de autoconsumos eléctrico en Aragón

Las placas solares se extienden sin pausa por los tejados de Aragón. Aparecen en naves ganaderas, en las cubiertas de polígonos industriales o en el techo de una casa adosada. El autoconsumo fotovoltaico ha despegado con fuerza en los últimos años, impulsado en parte por la escalada y la volatilidad de los precios de la electricidad y el objetivo de ganar independencia energética.

En un territorio bañado por el sol y con amplios espacios disponibles, el margen de crecimiento es enorme. La curva ascendente sigue siendo intensa este año, según los datos aportados por la filial de redes de Endesa, e-distribución, que ha incrementado un 33% el número de suministros de autoconsumo conectados a sus líneas de distribución en Aragón durante 2025.

A fecha de hoy, se registran 17.562 autoconsumos totales, frente a los 13.226 existentes a finales de 2024. Esto se traduce en una media de 400 nuevas conexiones mensuales en los últimos 10 meses, con un total de 4.336 suministros incorporados.

Por provincias, Huesca lidera el crecimiento porcentual con un 39%, alcanzando 3.614 autoconsumos, de los cuales 2.672 son individuales y 942 colectivos. Teruel destaca por su expansión del 67%, hasta los 3.524 suministros, con un impulso notable en el autoconsumo colectivo: ha pasado de 187 a 1.354 instalaciones, un aumento del 624%.

Zaragoza mantiene la primera posición en volumen absoluto con 10.424 autoconsumos (1.569 colectivos) y un incremento del 22 % respecto al año anterior.

En el conjunto de Aragón, los autoconsumos individuales suman 13.697, un 14 % más, mientras que los colectivos alcanzan los 3.865, con un crecimiento del 211 %.

Mejoras en la tramitación para agilizar el proceso

La empresa e-distribución ha implementado diversas mejoras en la tramitación del autoconsumo, tanto en validación como en información al cliente, lo que ha permitido activar estas instalaciones con mayor rapidez. La web de la compañía ha ampliado sus servicios con detalles sobre modalidades de autoconsumo, trámites de activación y un apartado de preguntas frecuentes como guía para el consumidor.

En el área privada, los usuarios pueden seguir en tiempo real el estado de su solicitud. Además, se han optimizado los formularios web para indicar claramente la documentación requerida, y se envían notificaciones recordando los pasos pendientes. Para consultas exclusivas sobre autoconsumo, está disponible el teléfono 900 920 974.

Una herramienta clave es el validador de ficheros TXT, diseñado para autoconsumos colectivos. Detecta errores de formato en los documentos regulatorios, permitiendo correcciones inmediatas y evitando reinicios del proceso, lo que ha acelerado significativamente estas tramitaciones.