La incorporación de Zaragoza a Viogén no será efectiva hasta comienzos de 2026

El asesinato de Eugenia, de 49 años, a manos de su pareja, ha causado conmoción en Zaragoza. El nuevo caso de violencia de género eleva a 35 el número de mujeres asesinadas en España en lo que va de año y según ha lamentado este miércoles el Delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ni la víctima ni el presunto agresor estaban incluidos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

Ante esta situación, desde la delegación y el Ayuntamiento de Zaragoza se ha acelerado el acuerdo para la integración de la capital aragonesa en el sistema, pero según los plazos marcados no podrá ser efectivo hasta principios del año que viene, una fecha que el propio delegado ha considerado "más que razonable" para finalizar el proceso.

Una vez cerrado este martes el acuerdo entre la Policía Nacional y la Policía Local, el delegado ha señalado que junto a la alcaldesa, Natalia Chueca, tienen el "firme propósito" de celebrar una Junta Local de Seguridad antes de que finalice noviembre para rubricar las nuevas condiciones.

Esta reunión será el paso previo al convenio final, que se firmará entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la Alcaldesa de Zaragoza, un trámite que, según Beltrán, "suele llevar entre mes y mes y medio" tras la junta local.

En cuanto a los detalles del reparto de casos, se ha cerrado que la Policía Local se encargará del 30% de las víctimas de riesgo bajo y los agentes acreditados tendrán que hacer una formación de varias semanas para poder consultar las bases de datos de seguimiento de los casos. Según se explicó el martes, también se ha acordado que si alguna de las víctimas asignadas a la Policía Local sube de consideración hasta estar en un riesgo medio, se mantendrá bajo el seguimiento del cuerpo municipal para evitar su revictimización.

El acusado del crimen permanece hospitalizado en el hospital Miguel Servet tras intentar suicidarse con amoniaco. Desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón han insistido a este diario en que su pronóstico es "reservado" aunque el delegado del Gobierno, el socialista Fernando Beltrán, ha aclarado que este hispanocubano nacido en 1963 se encuentra "estable". Desde ayer por la mañana permanece ingresado en dicho centro hospitalario, donde se encuentra bajo custodia policial hasta que reciba el alta médica.