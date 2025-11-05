Inscríbete al evento Proexca en el que Aragón y Canarias entrelazan sus redes tecnológicas

Más de 2.000 km en línea recta son los que separan las capitales de Aragón y Canarias, dos comunidades que están apostando con fuerza por el sector tecnológico y que pueden generar sinergias importantes para las empresas.

Por ello, Zaragoza es una de las tres ciudades españolas elegidas para acoger Canarias, Tú mejor versión. El evento para las empresas en expansiónuna iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias, a través de su Agencia de Promoción Económica, Proexca. La jornada se celebrará el próximo martes 11 de noviembre en el Espacio Aura (av. de José Atarés, 7), de 9.00 a 11.00 horas. Las inscripciones a este evento empresarial siguen abiertas.

Zaragoza, un hub logístico y tecnológico fundamental en el tejido empresarial español, por lo que supone una parada estratégica en esta gira nacional. El objetivo es claro: presentar a las empresas aragonesas en fase de expansión las condiciones únicas y las grandes ventajas que ofrece el archipiélago para que puedan alcanzar «su mejor versión» como plataformas de negocio.

Bajo el título Canarias, donde las empresas descubren su mejor versión, se ha diseñado un programa que busca crear sinergias directas con los sectores estratégicos aragoneses, incluyendo el aeroespacial, la logística, las TIC, los videojuegos y las energías renovables.

El evento se articulará en torno a distintas ponencias, una mesa redonda, un diálogo y un panel de experiencias de éxitos, todo ello con ponentes de primer nivel. Además, ofrecerá un espacio de networking, donde los asistentes podrán conocer de primera mano cómo las Islas Canarias se posicionan como un hub estratégico en el Atlántico.

Ponentes de primer nivel

La jornada se abrirá con unas palabras del director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló, seguida de la bienvenida institucional de Pablo Martín Carbajal, CEO de Proexca, y la ponencia de Pilar Moreno, directora del Área Invertir de Proexca.

Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Pablo Martín, CEO de Proexca y Pilar Moreno, directora del área Invertir de Proexca serán los encargados de abrir el evento / Servicio especial

El encuentro contará con la presencia de figuras clave del sector económico y tecnológico zaragozano y aragonés. Así, en la mesa redonda bajo el título Desafíos y oportunidades para la industria tecnológica y de innovación participarán Alejandro F. Ibrahim, director General del Aeropuerto de Teruel y presidente Clúster Aeroespacial de Aragón; Pedro Lozano, vicepresidente del Clúster de empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones de Aragón (Tecnara), presidente de AJE y cofundador de Imascono; Santiago Navarro, vicepresidente del Clúster Audiovisual de Aragón (CLADA); María Dolores Rodríguez, economista y directora de proyectos en AECONOMIA XXI, un gabinete de estudios económicos con sede en Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Antonio Iglesias, vicepresidente de la Asociación Regional Aragonesa de Desarrolladores y Expertos en Videojuegos (Aredev) y Co-Founder & Game Developer en Kraken Empire.

En la mesa redonda participarán representantes del sector aeroespacial, audiovisual, tecnológico y de los videojuegos en Aragón. / Servicio Especial

Seguidamente, Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, mantendrá un diálogo con Esther Borao, directora general del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) en torno a las Oportunidades globales y locales en el sector TICs y de I+D+i.

El evento contará además, con un diálogo sobre las oportunidades globales y locales en el sector TICs y de I+D+i y un panel de experiencias de éxitos / Servicio especial

La conducción del acto, impulsado por Proexca en colaboración con Prensa Ibérica, correrá a cargo de la periodista económica Susana Criado. Tras hacer parada en Zaragoza el 11 de noviembre, la gira continuará posteriormente en Madrid, el 20 de noviembre.