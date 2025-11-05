Jumpers salta al césped: el 'snack' aragonés que desafía al equipo de Ibai Llanos en la liga catalana

A veces las mejores ideas no surgen en un despacho de marketing de Madrid, sino entre las máquinas que huelen a maíz y aceite en una fábrica de las Cinco Villas. Allí, en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), nacen los Jumpers, uno de los snacks más populares de España. Y desde allí ha saltado una de las campañas publicitarias más comentadas del año: patrocinar a todos los rivales del equipo de Ibai Llanos.

Mientras el streamer vasco revoluciona el fútbol modesto con su Ronin FC, un club que compite en la última categoría del fútbol catalán, la Cuarta Catalana, una marca aragonesa ha decidido contraatacar con humor y astucia. Lo hace apoyando a los equipos que se enfrentan al poderoso Ronin. Y el resultado ha sido un fenómeno viral tan espontáneo como brillante.

David contra Goliat… con sabor a maíz

El Ronin FC ha arrancado la temporada con paso de gigante: invicto, con 41 goles a favor y ninguno en contra. Pero en paralelo, sus rivales han estrenado algo nuevo: el logotipo azul de Jumpers en camisetas, vallas o petos. Ocho clubes, y pronto un noveno, se han sumado a la iniciativa aragonesa.

La idea es sencilla y audaz. Si todo el foco mediático está puesto en el equipo de Ibai, ¿por qué no brillar a su alrededor? Así, cada jornada se convierte en una especie de anuncio en movimiento cuando los jugadores rivales saltan al campo con Jumpers en el pecho, y las redes se llenan de bromas, vídeos y memes.

El propio Ibai, El Xokas o Álvaro845 han mencionado la marca en directo. De esta manera, los gusanitos de mantequilla con forma de estrellas han conseguido una enorme visibilidad sin gastar una fortuna.

La pequeña gran fábrica de Ejea

A más de 300 kilómetros de los campos catalanes, en Ejea de los Caballeros, la vida sigue al ritmo de las cintas transportadoras. Allí se producen más de 60 millones de bolsas de Jumpers al año, en una planta con 80 trabajadores –la mayoría mujeres– que funciona a tres turnos.

Fundada en 1991 y adquirida en 2018 por el grupo navarro Apex –con sede en Ribaforada–, la factoría aragonesa es uno de los corazones industriales del grupo, que agrupa marcas tan conocidas como Aspitos, Marinas o Vicente Vidal.

Apex apostó por la planta ejeana por su experiencia, la capacidad productiva y el talento de esta comarca zaragozana, donde la industria agroalimentario tiene fuerte peso. SyC Diversificación, la empresa original, fue una historia de emprendimiento local que ha logrado que su producto sea reconocido en el imaginario colectivo de los consumidores españoles.

No solo se fabrica en Aragón. La marca patrocina también a equipos locales como el SD Ejea o clubes juveniles. El salto a la Cuarta Catalana no ha hecho más que amplificar esa vocación de cercanía con el territorio. Los gusanitos de toda la vida de Jumpers se han ganado un lugar en el campo y han demostrado que el marketing, como el fútbol, sigue siendo cosa de los que se atreven a jugar.