La Justicia de Aragón reclama a la DGA proteger una construcción declarada Bien de Interés Cultural en Fanlo

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia en la que insta a la DGA y al Ayuntamiento de Fanlo (Huesca) a adoptar las medidas necesarias para la conservación de Casa Ruba, una casa-fuerte torreada cuyo origen se remonta al siglo XVI que se encuentra en la localidad oscense y está catalogada como Bien de Interés Cultural.

Esta sugerencia responde a un expediente que la institución inició de oficio "ante las diversas noticias publicadas en los medios de comunicación que llamaban la atención sobre su mal estado". Fue la asociación Hispania Nostra quien denunció en 2022 el estado en que se encontraba la Casa Ruba y la incluyó en su lista roja del patrimonio porque su fachada principal de piedra se estaba desmoronando y la edificación había tenido que ser vallada para proteger a los viandantes.

La resolución de la institución continúa proponiendo que se estudie y valore la adopción de una actuación coordinada por parte de las administraciones con competencia en el territorio, con el fin de que Casa Ruba pueda "convertirse en un instrumento de desarrollo económico, social, cultural y turístico, habida cuenta de su valor objetivo y de su conexión con el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido", se puede leer en la nota remitida por el Justiciazgo.

Las tres instituciones interpeladas, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte; la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca, y el Ayuntamiento de Fanlo, han reconocido en sus contestaciones al Justicia de Aragón la importancia histórica de Casa Ruba, de un “excepcional valor”, así como su mal estado de conservación y la necesidad de actuar lo antes posible.

La Casa Ruba es un conjunto de construcción de alta montaña de grandes dimensiones, que forma parte de las casas torreadas del alto Aragón, y cuenta con una torre circular que sobresale y una casa patio y planta en forma de U, compuesta por varias edificaciones de estructura compleja, producto de sucesivas ampliaciones.