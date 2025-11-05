La Justicia de Aragón reclama a la DGA proteger una construcción declarada Bien de Interés Cultural en Fanlo
Concepción Gimeno ha interpelado al Gobierno de Aragón y al ayuntamiento de la localidad oscense para que proteja Casa Ruba ante el mal estado en que se encuentra este inmueble
La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia en la que insta a la DGA y al Ayuntamiento de Fanlo (Huesca) a adoptar las medidas necesarias para la conservación de Casa Ruba, una casa-fuerte torreada cuyo origen se remonta al siglo XVI que se encuentra en la localidad oscense y está catalogada como Bien de Interés Cultural.
Esta sugerencia responde a un expediente que la institución inició de oficio "ante las diversas noticias publicadas en los medios de comunicación que llamaban la atención sobre su mal estado". Fue la asociación Hispania Nostra quien denunció en 2022 el estado en que se encontraba la Casa Ruba y la incluyó en su lista roja del patrimonio porque su fachada principal de piedra se estaba desmoronando y la edificación había tenido que ser vallada para proteger a los viandantes.
La resolución de la institución continúa proponiendo que se estudie y valore la adopción de una actuación coordinada por parte de las administraciones con competencia en el territorio, con el fin de que Casa Ruba pueda "convertirse en un instrumento de desarrollo económico, social, cultural y turístico, habida cuenta de su valor objetivo y de su conexión con el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido", se puede leer en la nota remitida por el Justiciazgo.
Las tres instituciones interpeladas, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte; la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca, y el Ayuntamiento de Fanlo, han reconocido en sus contestaciones al Justicia de Aragón la importancia histórica de Casa Ruba, de un “excepcional valor”, así como su mal estado de conservación y la necesidad de actuar lo antes posible.
La Casa Ruba es un conjunto de construcción de alta montaña de grandes dimensiones, que forma parte de las casas torreadas del alto Aragón, y cuenta con una torre circular que sobresale y una casa patio y planta en forma de U, compuesta por varias edificaciones de estructura compleja, producto de sucesivas ampliaciones.
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
- Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
- Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
- Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
- Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza