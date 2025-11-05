Llamada de atención al Gobierno de Azcón: la AiRef urge a Aragón a presentar el proyecto de presupuestos de 2026

Primera llamada de atención formal al Gobierno de Aragón ante el retraso en la presentación del proyecto de presupuestos para 2026. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) ha emitido un informe sobre la situación presupuestaria de todas las comunidades autónomas y urge al Gobierno de Aragón a presentar su proyecto de presupuestos para 2026, alertando de la merma en la "transparencia" después de que en 2025 tampoco se presentara un proyecto presupuestario.

Así, en el informe elaborado sobre Aragón, la AiRef recomienda al Ejecutivo aragonés que presente a la mayor brevedad su proyecto presupuestario, algo que por ley debe hacerse en el último trimestre del año. Sin embargo, a falta de dos meses para que acabe el ejercicio, el Ejecutivo aragonés no ha presentado ni siquiera el techo de gasto, que tampoco ha aprobado por ahora en Consejo de Gobierno. Hasta que el techo de gasto no se presente, no se puede presentar tampoco el proyecto de presupuestos.

En las conclusiones de su informe, la AiRef señala que "la comunidad autónoma de Aragón no ha presentado a la fecha el proyecto de Presupuesto para 2026, si bien ha puesto en marcha las actuaciones previas necesarias para su elaboración y presentación, como son la orden de elaboración o la solicitud de aval a la AIReF sobre las previsiones macroeconómicas que acompañarán al proyecto". Sin embargo, destacan, "esta situación se produjo el año anterior y finalmente no se llegó a presentar el proyecto de presupuestos para 2025, con lo que se aplicó la prórroga del presupuesto de 2024".

Así, alertan de que, "de replicarse la situación del año anterior, tendría que aplicarse de nuevo la prórroga sobre un presupuesto aprobado hace dos años". Además, constatan, "durante dos años consecutivos no se habría presentado proyecto de presupuestos", lo que consideran que "elimina el debate sobre la planificación presupuestaria del Gobierno, reduce la transparencia, incrementa la incertidumbre institucional y dificulta la labor de supervisión fiscal".

Por lo tanto, recalcan, que la AIReF "recomienda" a la comunidad autónoma de Aragón que "presente a la mayor brevedad posible el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2026".