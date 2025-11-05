Un pequeño pueblo de Teruel planea una curiosa iniciativa para atraer vecinos que quieran residir allí un "mínimo de diez años"
Sacará a la venta tres parcelas por 3.000 euros para que construyan una vivienda en un plazo máximo de cuatro años
Efe
El Ayuntamiento de Perales del Alfambra, en Teruel, ha puesto en marcha un concurso público para adjudicar tres parcelas urbanas con el objetivo de facilitar la construcción de vivienda y contribuir a la fijación de población en el municipio. Cada parcela, de unos 160 metros cuadrados, tendrá un precio único de 3.000 euros y se adjudicará mediante criterios sociales y de arraigo, no económicos.
Según el pliego aprobado, se valorarán factores como la renta familiar, el número de hijos o personas a cargo, la vinculación laboral o económica con el municipio, la edad de los solicitantes, con preferencia para menores de 30 años, y el compromiso de construir la vivienda en un plazo máximo de cuatro años.
El programa está dirigido a personas y familias que deseen establecer su residencia habitual en Perales del Alfambra, ha apuntado el consistorio de la localidad en una nota de prensa. Tras la adjudicación, los beneficiarios deberán presentar el proyecto técnico en el plazo de un año y residir en el municipio durante al menos diez años, periodo durante el cual las parcelas no podrán venderse ni cederse sin autorización municipal.
El alcalde, Pedro Polo, ha explicado que esta iniciativa forma parte de un proceso iniciado hace una década para mantener servicios básicos y generar empleo, y que ahora se centra en la vivienda como elemento clave para consolidar población.
El Ayuntamiento abrirá un periodo de información pública para que los interesados puedan conocer los requisitos del concurso antes de la publicación oficial de la convocatoria, mientras trabaja en nuevas fórmulas de acceso a la vivienda, como programas de alquiler social y disponibilidad de más suelo urbano, con el fin de ofrecer oportunidades de residencia estable en el medio rural.
