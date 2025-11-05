Perales de Alfambra adjudicará tres parcelas para construir vivienda asequible y generar arraigo

El Ayuntamiento de Perales de Alfambra (Teruel) ha impulsado un modelo innovador de adjudicación social, sin subasta económica, ofreciendo tres parcelas a 3.000 euros para que nuevas familias y trabajadores puedan construir su vivienda en la localidad.

El objetivo es dar respuesta a la creciente demanda de vivienda y facilitar que nuevas familias, trabajadores y jóvenes puedan establecer su hogar en el municipio. Las parcelas se adjudicarán mediante concurso público y no por subasta, lo que significa que el precio es fijo y simbólico -3.000 euros por parcela- y lo que se valora son los criterios sociales y de arraigo: la renta, el número de hijos, la vinculación laboral con Perales o el compromiso de residir y construir en un plazo determinado. Se trata de un procedimiento innovador y pionero en el medio rural, que convierte el acceso a la vivienda en una herramienta directa de fijación de población y apoyo a quienes realmente quieren vivir en el pueblo.

El alcalde, Pedro Polo, recordó que este paso «es el final de un proceso que empezó hace unos diez años», cuando el Ayuntamiento de Perales apostó por mantener vivos los servicios básicos en el municipio y apostar por proyectos estratégico y tractores: «Primero vino la agroindustria y se crearon decenas de empleos, después se luchó por mantener abierta la escuela y otros servicios públicos, y poco a poco, gracias al trabajo de todos, se han mantenido los bares, se abrió un nuevo supermercado, y hoy Perales es un pueblo con vida, con trabajo y con futuro», explica. Ahora, «el reto es la vivienda: tenemos empleo y familias que quieren vivir en el pueblo, pero faltan casas, y queremos facilitarlo con este concurso social de adjudicación de suelo urbano».

Las tres parcelas cuentan con una superficie media de unos 160 metros cuadrados y un precio único de 3.000 euros, lo que las convierte en una oportunidad real para quienes desean construir una vivienda unifamiliar en Perales.

El procedimiento de adjudicación no es la típica subasta económica, sino un concurso público con criterios sociales y de arraigo objetivos, una fórmula innovadora en el medio rural. «Lo que buscamos no es ganar unos pocos euros con la venta de las parcelas, sino facilitar el arraigo», dice.