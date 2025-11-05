Las Cortes de Aragón censuran a Vox por juzgar la atención sanitaria a los inmigrantes: "Solo buscan estigmatizar"

Vox en las Cortes de Aragón ha aprovechado una comparecencia del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, pedida por ellos mismos, para lanzar bulos e informaciones sesgadas sobre, supuestamente, "el impacto de la población extranjera, incluyendo los ilegales, en términos económicos y de presión sobre los servicios públicos de salud". Han llegado a contabilizar, sin ninguna base, en "más de diez millones de euros anuales" el gasto de esos tratamientos. La respuesta del interpelado y el resto de grupos ha sido unánime: "Nos pide que hagamos un ejercicio de contabilidad y del gasto asociado al origen de las personas, ¿para qué?, yo se lo digo: para la estigmatización del colectivo de inmigrantes y la polarización de la sociedad", ha contestado el dirigente popular.

El consejero ha rechazado de pleno las lecturas realizadas por el portavoz de la ultraderecha, Santiago Morón. "Reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad y con los derechos fundamentales, pues la salud no es un privilegio, sino un derecho esencial, su desarrollo está tasado legalmente", ha indicado, a la hora de explicar que la función del sistema "no es rastrear el coste por origen, sino garantizar la asistencia sanitaria a los ciudadanos".

Como justificación para la comparecencia, Morón ha hablado de "entrada descontrolada, masiva y violenta de inmigrantes en España", asegurando que son "un riesgo y una sobrecarga para los servicios públicos".

En su opinión, el diputado de Vox ha señalado que no ha puesto en duda "el derecho a la salud de la población extranjera" pues únicamente buscan desmontar "el relato" de que los inmigrantes ilegales aportan más a las arcas públicas de lo que reciben. A renglón seguido ha añadido: "Son gentes que vienen y que no sabemos quiénes son: unos excarcelados y otros directamente terroristas".

Morón ha confirmado que defiende "la prioridad nacional de los españoles" y ha criticado desde el Gobierno de España costease al 100% el tratamiento de los niños gazaties atendidos a hospitales nacionales y no, por ejemplo, el traslado al hospital Clínico de Zaragoza de un vecino de Épila que enfermó en Cuba. En este sentido, Bancalero ha señalado que la operación referida para atender el riesgo sanitario en menores está regulada por los acuerdos con la Unión Europea.

El consejero, sin ofrecer los datos requeridos por Vox, ha incidido en que la salud "no es un privilegio" y que a ninguna persona se le será negada cuando tenga derecho a ella. "No vamos a crear líneas estadísticas que cuantifiquen el gasto de ningún colectivo concreto, pues en la sanidad Aragonesa vemos a todos los ciudadanos que llegan como pacientes y nuestros profesionales tienen todo nuestro apoyo en el cumplimiento de sus obligaciones deontológicas", ha expresado.

"Avergonzados"

No solo el consejero ha reprochado el fondo de la intervención del diputado de la ultraderecha. Todos los grupos se han mostrado "avergonzados" hasta el punto de que han lamentado que la comparecencia hubiese sido autorizada. "Han buscado estigmatizar y criminalizar", ha asegurado desde IU el diputado Álvaro Sanz.

Para Teruel Existe, Morón "ha buscado provocar miedo en la población a través de datos falsos" y según ha alertado el diputado Joaquín Moreno las afirmaciones vertidas "pueden provocar problemas de convivencia en nuestros municipios".

Isabel Lasobras, desde CHA, también ha incidido en que los parlamentarios se han mostrado "incómodos" por el cariz "xenófobo y demagógico" de la intervención "con base en cifras no comprobadas en la realidad". En su opinión "los problemas de la sanidad aragonesa no tienen acento ni pasaportes".

Por parte del PSOE, el portavoz Iván Carpi ha indicado que las Cortes de Aragón "han rebajado su nivel" con la intervención de Vox. "Siento verdadera lástima, pues el problema de nuestra comunidad no es la persona que viene a trabajar a Aragón y tienen que utilizar la sanidad pública porque se ha puesto enfermo", ha dicho. Además, ha adelantado que pedirán la comparecencia del Bancalero para abordar los problemas reales a los que se enfrenta la población.

Susana Gaspar desde el PP ha insistido en que la comparecencia solo ha buscado "avivar la polarización" y en convertir a los inmigrantes "en culpables".

La comisión de Sanidad ha tenido, en este contexto, poco espacio para el debate de la gestión autonómica. Eso sí, el consejero ha aprovechado parte de su turno para pedir a Vox "que tiendan la mano", pues dependen de ellos pasa sacar adelante los próximos presupuestos. Unas cuentas que en opinión de Bancalero aumentarán en "más de un 8%" la partida asistencial. "El departamento de Sanidad está para gestionar el dinero público y no para señalar a determinados ciudadanos", ha resumido.