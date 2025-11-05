Sabiñánigo suspende las licencias para viviendas de uso turístico durante un año

El crecimiento del número de Viviendas de Uso Turístico (VUT) ha provocado que muchos municipios del Pirineo aragonés comiencen a limitar este tipo de licencias. Tras los casos de Canfranc, Biescas o Aínsa, Sabiñánigo ha sido la última localidad en sumarse a la causa.

El consistorio del municipio oscense ha aprobado por unanimidad, en la sesión plenaria, la suspensión de la concesión de licencias para Viviendas de Uso Turístico (VUT) durante un año, mientras se elabora una nueva normativa municipal. Esta decisión responde al aumento de este tipo de alojamiento en Sabiñánigo que está generando conflictos de convivencia en las comunidades de vecinos y dificultando el acceso a viviendas asequibles

Javier Sadornil, concejal de Cambiar Sabiñánigo, que forma gobierno con el PSOE, explicó que este tipo de licencias las concede el Gobierno de Aragón, "pero ha manifestado recientemente que no va a regular las VUT, dejándolas en manos de los ayuntamientos, una idea que nos parece equivocada".

El edil señaló que actualmente existen en Sabiñánigo 193 viviendas de uso turístico, “una cifra preocupante”. De este modo, el consistorio del municipio oscense se suma a la iniciativa de otros municipios del Pirineo, como Biescas, Aínsa o Canfranc, que ya han adoptado medidas similares. En el caso de Jaca, no se llegó a suspender, pero ya han entrado en vigor nuevas condiciones más estrictas para obtener la licencia. Se requiere contar con el respaldo de las tres quintas partes de la comunidad de propietarios o disponer de un acceso independiente a la vivienda destinada a uso turístico.