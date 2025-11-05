Sijena pide suspender el concierto de Rosalía en el MNAC, nueva polémica por las pinturas murales

El representante legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha dirigido este miércoles un escrito a la juez de Huesca encargada de la ejecución de la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales de Sijena para solicitar el auxilio de la policía judicial de la Guardia Civil en las labores realizadas por sus técnicos en el interior del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado admite que a pesar de que la conservadora jefe del museo, Carmen Ramells, se mostró favorable la jornada de ayer a colaborar en explorar la mejor manera de llevar la ejecución, posteriormente se denegó a los cuatro técnicos de Sijena, dos expertos españoles y otros dos de un laboratorio de pintura mural italiano, acceder a los almacenes en busca de otras pinturas del monasterio.

Añade que a pesar de que advirtió a la asesora jurídica del MNAC de que el hecho de que la presentación de un recurso al auto de la jueza de Huesca que autorizaba a la parte de Sijena a acceder a los almacenes del MNAC no suspendía su ejecución, la negativa se mantuvo.

Tras solicitar a la magistrada que dé traslado de esta situación a la fiscalía para deducir testimonio en relación a un posible delito de desobediencia, Español plantea que para dar cumplimiento íntegro de todo lo establecido en el auto se facilite el acceso al museo de la Guardia Civil para facilitar todo lo requerido.

En relación a este punto, señala que a pesar de que las labores de evaluación de las pinturas murales se desarrollan con normalidad, a pesar de la advertencia de esta mañana de denunciar ante el juzgado de guardia de Barcelona si se impedía continuar hoy con estos trabajos, la dirección del museo no ha facilitado una lista de sus técnicos para ser interrogados sobre la conservación de la obra ni ha permitido acceder a sus almacenes.

Concierto de Rosalía

Por otra parte, el abogado del consistorio de Villanueva de Sijena pide a la jueza que prohíba con carácter de urgencia el concierto que tiene previsto llevar a cabo esta tarde la cantante Rosalía en la Sala Oval del MNAC para presentar su nuevo disco, 'Lux', a fin de que las vibraciones no dañen las pinturas murales, situadas en una sala próxima.

Según explica, "las enormes vibraciones que producen los potentes equipos de música podrían dañar las pinturas murales de Sijena, que están muy cerca de dicha sala", por lo que insta que se prohíba con carácter de urgencia la celebración de dicho concierto mientas sentencia no esté "totalmente ejecutada".