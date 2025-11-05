Así ve la Airef a Aragón en 2026: urge un presupuesto, suben más los ingresos que los gastos e incumple el déficit público

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha analizado el escenario presupuestario al que se enfrenta Aragón en 2026 y no solo concluye con la imperiosa necesidad de aprobar un presupuesto que parece más alejado que nunca por sus constantes disputas y tensiones entre el Gobierno de Jorge Azcón y su principal aliado para sacarlo adelante, Vox. En su último informe dibuja un escenario que dista mucho de las estimaciones que hace la DGA, que no comparte algunos de sus análisis, y que supone una contundente llamada de atención formal, la primera que recibe el Ejecutivo que dirige el PP en la comunidad.

En sus conclusiones da un tirón de orejas al Gobierno de Aragón ante el retraso en la presentación del proyecto de presupuestos para 2026. Su informe analiza la situación presupuestaria de todas las comunidades autónomas de 2025, la previsión de finalización del ejercicio, y las expectativas para 2026, para las que urge al Gobierno de Aragón a presentar su proyecto de presupuestos para 2026, alertando de la merma en la "transparencia" después de que en 2025 tampoco se presentara un proyecto presupuestario.

Serían dos ejercicios consecutivos prorrogados y en el informe elaborado sobre Aragón, la AiRef recomienda al Ejecutivo aragonés que presente a la mayor brevedad su proyecto presupuestario, algo que por ley debe hacerse en el último trimestre del año. Sin embargo, a falta de dos meses para que acabe el ejercicio, el Ejecutivo aragonés no ha presentado ni siquiera el techo de gasto, que tampoco ha aprobado por ahora en Consejo de Gobierno. Hasta que el techo de gasto no se presente, no se puede presentar tampoco el proyecto de presupuestos.

Pero al margen de que haya finalmente un presupuesto encima de la mesa o no, también llama la atención la foto fija que dibuja este análisis exhaustivo de la Airef para el próximo año, en el que, básicamente, podría resumirse que lo que viene es un escenario en el que aumentarán más los ingresos que los gastos ordinarios, que cumplirá más con sus objetivos de reducción de deuda que con el del déficit público marcado por el Gobierno central para todas las comunidades. Y que tiene otras vías de financiación externa, como el Fondo de Facilidad Financiera (FFF) o el mercado crediticio privado, a los que ya puede recurrir y que no lo hace desde 2020.

Pero además alude a un importante documento del que el Gobierno de Aragón aún no ha dado cuenta pero sí ha presentado al ministerio como es el Plan Económico Financiero para los próximos años en el que se incluye, entre otras decisiones políticas, su voluntad de aplicar "medidas correctoras" del gasto público en Sanidad que supongan una "racionalización". Lo que algunos partidos podrían llamar recortes, claramente, y que parte con la idea de que se pueden avanzar en cuestiones como la gestión de las camas hospitalarias, la compra de más fármacos genéricos u operaciones conjuntas con otras administraciones que aligeren la factura actual.

La imagen que la Airef hace para Aragón en 2026 no se entendería, no obstante, sin la imagen que proyecta para la finalización del actual ejercicio 2025, que prevé culminar con un incumplimiento del déficit público que debería ser del 0,3% como máximo y que la entidad independiente cifra en el 0,6%. Para la DGA esta cifra no es correcta, ya que como señaló el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, en las Cortes, este indicador se situará en el 0,42% pero será así por las contrataciones que se han realizado en más personal sanitario y educativo, con más de 200 millones de euros gastados que volvería a gastar aunque incumpla el déficit marcado.

Sin embargo, son decisiones como esta las que contribuyen a un incremento generalizado del gasto ordinario de la Administración autonómica en 2026 del 4% en 2026, sin contar con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) estatal. Algo que se achaca fundamentalmente a la subida salarial prevista para sus asalariados, en ese mismo porcentaje, otro 4% en los "gastos de funcionamiento" y la incorporación de la "cofinanciación del gasto en dependencia para los pacientes de ELA" que aumentarán "cerca del 5%".

Junto a ellos se incorporan "medidas correctoras" propuestas por la DGA el pasado mes de julio que harán que el impacto global de estas en el gasto pase a ser de 16 millones más en 2025 y de hasta 27 en 2026, "todas ellas se centran en el ámbito sanitario". A lo que se añadirá en 2026 el acuerdo alcanzado con los sindicatos en el ámbito educativo para que haya un incremento retributivo que aplicar a partir del año que viene y que se traducirá en "20 millones de euros" más de gasto en el departamento.

Suben los gastos, según la Airef, pero lo harán más los ingresos. La entidad estima el crecimiento de recursos en 2026 en "un 7%" con respecto al presupuesto actual prorrogado, "alcanzando el 13,9% del PIB" aragonés. ¿Cómo se consigue ese crecimiento? Pues fundamentalmente con el "aumento del 8% de los recursos del sistema de financiación" estatal y el incremento "del 2% de los ingresos tributarios en su conjunto". Además también serán más los fondos Feder que se reciban y las transferencias del Estado. Además de la "nueva transferencia destinada a la cobertura del nuevo Grado III+ de dependencia extrema".

Con todo, la Airef también hace constar el impacto negativo en los ingresos de las decisiones políticas del pasado, con una pérdida de "4 millones de euros en 2025" con las medidas en el IRPF que afectarán "de forma intensa" en el sistema de financiación estatal, que se compensará con los "10 millones" que se obtendrán con el nuevo impuesto a los parques eólicos y fotovoltaicos, y que culminará con el impacto de las medidas de apoyo fiscal a la empresa familiar que aminorará los ingresos tributarios en "1,5 millones" este año y en "2,5 millones en 2026". Eso para un año, el próximo, en el que la Airef prevé una "caída significativa de ingresos tributarios, así como una reducción del resto de ingresos ligados a fondos europeos y transferencias del Estado" que no incluye su informe.

Pero en esta evolución, también se indica que en 2027 el gasto computable a efectos de la regla de gasto se desviará un 4,6%, cuando el límite actual es del 3,4%, y que los ingresos lo harán en un 3,8% entre 2025 y 2028. Una tendencia, de ingresos estables y gasto de "crecimiento sostenido" que augura para 2030 que Aragón tendrá un déficit del 0,3% del PIB de la comunidad, tras un "deterioro progresivo". Esos ingresos, además, tendrán un peso del 13,8% del PIB con unas entregas a cuenta del Estado en "evolución positiva".

Respecto a la deuda pública de Aragón, las estimaciones son más positivas y esperanzadoras. Al cierre de 2026 cree la Airef que esta tendrá un peso del 17,6% del PIB, partiendo que era del 19,1% en 2024. Un decrecimiento que viene marcado por el superávit obtenido en 2024 que se empezará a aplicar a finales de este año con la amortización de deuda pendiente y en 2026. Y que ese crecimiento del indicador de la riqueza en la comunidad es el que aminorará la ratio de endeudamiento por el "efecto denominador".

Y que, aún así, si no se atiende la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno central por los créditos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), seguirá en 2030 por encima del 13% que es el nivel de referencia a cumplir. Si lo aceptara la DGA, este indicador se cumpliría ya en 2028, pero el rechazo es total desde el Gobierno de Jorge Azcón a la medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez, por considerar que es un agravio para favorecer a Cataluña.