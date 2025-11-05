Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve el Carnet Joven a Aragón: todo lo que necesitas saber para solicitarlo

Según las estimaciones en la comunidad, más de 70.000 jóvenes son usuarios activos y otros más de 27.000 optan a obtenerlo

Campaña del Gobierno de Aragón y las entidades del Carné Joven para informar de la ampliación de la edad

Los jóvenes de 12 y 13 años pueden solicitar, a partir de este miércoles 5 de noviembre, su Carné Joven Europeo de Aragón de forma gratuita en el enlace 'https://carnejovenaragon.es/solicitud12y13', que recibirán en sus domicilios o en la entidad bancaria correspondiente a finales de noviembre.

Hacer posible que más jóvenes accedan a este título responde, por parte del Gobierno de Aragón, a una demanda tanto de los potenciales beneficiarios como de sus familias. Por ello se va a difundir la ampliación de la edad mínima a través de una campaña institucional en medios y también se facilitará información actualizada sobre el Carné Joven a todos los centros de Educación Secundaria.

Según las estimaciones basadas en los últimos datos del INE y el censo de población a 1 de enero de 2024, más de 27.000 chicos y chicas de 12 y 13 años residentes en Aragón son susceptibles de convertirse en titulares de este carné. Esta expansión de los posibles destinatarios del carné se produce en el marco del convenio suscrito por el Gobierno de Aragón, Ibercaja, Caja Rural de Aragón y Caja Rural de Teruel el pasado junio.

¿Qué ventajas aporta?

Mediante este acuerdo se buscaba reforzar y expandir las oportunidades de ocio, formación, culturales y deportivas dirigidas a esta franja de edad, ahora ampliada, puesto que las necesidades y demandas de los adolescentes y jóvenes aragoneses han ido evolucionando en los últimos años. Hasta la fecha el Carné Joven estaba disponible desde los 14 a los 30 años y el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) ha sido responsable de su gestión ya desde sus inicios, en 1988.

El carné tiene 70.743 usuarios activos, según datos actualizados a 31 de octubre, que tienen acceso a 3.000 ventajas ofrecidas por más de 2.500 empresas y entidades colaboradoras en las tres provincias, además de las más de 52.000 ventajas en Europa.

Noticias relacionadas y más

Entre los descuentos más populares están los relacionados con el transporte urbano y el disfrute del ocio y actividades lúdicas, como las ventajas en la campaña de nieve; además destacan los relacionados con librerías, cine y formación de idiomas y los seguros para los viajes de estudios.

