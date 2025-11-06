Aragón solicita la convocatoria urgente del Consejo Interterritorial de Salud tras abandonar la última sesión por la polémica de los cribados

Próxima cita estatal sanitaria el 12 de noviembre. El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, solicitó este miércoles por carta al ministerio de este ramo la convocatoria urgente del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que comprenda en su orden del día el asunto de los cribados de cáncer y también la falta de profesionales sanitarios. Esa misma tarde, la ministra Mónica García indicó a la Comunidad de Madrid, que también solicitó mediante carta la convocatoria de una reunión extraordinaria que esta está convocada para el miércoles de la próxima semana, 12 de noviembre. "Somos los primeros interesados en que este encuentro se celebre", señaló la titular del ramo.

En la carta remitida este miércoles a García, Bancalero insistió en que Aragón sí defiende la importancia de los cribados que cáncer de mama, colon y cérvix que los territorios llevan décadas haciendo, pero criticó que el Ministerio de Sanidad solicitara los datos de los cribados sin que el Consejo Interterritorial haya aprobado de forma previa los criterios.

La solicitud del consejero Bancalero llegó después de que la ministra de Sanidad enviara este martes un requerimiento a las comunidades lideradas por el PP, entre ellas Aragón, para que facilitaran de manera "inmediata" la información de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix que solicitó tras los fallos detectados en Andalucía y que los populares se negaron a darla primero para, después, abandonar en bloque la sesión del Consejo Interterritorial de Salud que acogió Zaragoza el 24 de octubre. El encuentro duró apenas unos minutos y García ya advirtió entonces de que el ministerio estudiaría "todas las vías legales" para que las autonomías lideradas por el PP envíen los datos.

Por eso, García celebró en la misiva que envió a la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, que esta comunidad esté dispuesta a reunirse en el Consejo Interterritorial de Salud, como también lo están otras como Aragón. La titular del ramo recordó que el ministerio que lidera lleva "semanas" solicitando la remisión de esta información de los cribados para, puntualizó, "asegurar la transparencia y la calidad de la información que sustentan las decisiones en salud pública".

"Confiamos en que todos los representantes puedan permanecer en la sesión y participar activamente en el debate, de modo que ningún punto del orden del día quede sin abordar, como lamentablemente ocurrió en el Consejo Interterritorial ordinario celebrado en Aragón el pasado 24 de octubre", concluyó la ministra García en su carta.

Además de abordar la cuestión de los cribados, Bancalero reclamó también un plan nacional coordinado que aborde la escasez de profesionales mediante más plazas de formación, homologación ágil de títulos, planificación de recursos humanos y medidas de fidelización.