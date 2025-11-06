La aragonesa Arpa, reconocida con una Mención Especial en los Premios Nacionales de Innovación 2024
El Ministerio de Ciencia reconoce el compromiso de la compañía con la ingeniería, la investigación y la innovación industrial
La empresa aragonesa Arpa ha recibido este jueves la Mención Especial en los Premios Nacionales de Innovación 2024, en la categoría de Pequeña y Mediana Empresa Innovadora. La distinción fue entregada en un acto celebrado en el Palacio Real de El Pardo y presidido por la reina Letizia. La CEO de la compañía, Clara Arpa, fue la encargada de recoger el reconocimiento.
El galardón, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, destaca el compromiso de la firma con la ingeniería aplicada, la investigación y el desarrollo de soluciones industriales para entornos exigentes, así como su contribución a misiones humanitarias y a proyectos vinculados con la paz y la inclusión social.
Un referente en sistemas logísticos móviles
Fundada en 1968, Arpa se ha consolidado como un referente en el diseño y fabricación de sistemas logísticos desplegables, como campamentos sostenibles, shelters especiales o infraestructuras modulares, utilizados en operaciones de emergencia, cooperación internacional y sectores estratégicos.
Bajo la dirección de Clara Arpa, la empresa ha reforzado su apuesta por la sostenibilidad y la innovación tecnológica, especialmente en ámbitos como el hidrógeno y las soluciones energéticas adaptadas a contextos remotos.
La entrega del premio se enmarca en una semana de reconocimiento institucional al tejido innovador español. En la jornada previa, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, recibió a los galardonados en un encuentro celebrado en el Jardín Botánico de Madrid, donde subrayó el papel transformador de la investigación y la tecnología.
La Mención Especial obtenida por Arpa “supone un estímulo para seguir avanzando en el desarrollo de soluciones que mejoren la vida de personas en situaciones vulnerables en todo el mundo”, señalaron desde la compañía. Un reconocimiento que refuerza su misión declarada: innovación con impacto social y vocación global.
