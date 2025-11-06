La automoción aragonesa acelera para posicionarse en el pujante sector de la defensa

La industria del automóvil, inmersa en una transición marcada por la electrificación y la automatización, está encontrando en el sector de la defensa un territorio donde diversificar capacidades y tecnología. Esta tendencia, cada vez más extendida a nivel europeo, suma ahora un paso más en Aragón. El Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (Caar) ha decidido adherirse al Hub Aragón Defensa, el ecosistema promovido por el Gobierno autonómico para atraer inversión, proyectos y talento vinculados a la seguridad nacional y a la industria militar.

La decisión fue compartida con las empresas asociadas durante la última reunión de la comisión de Desarrollo de Negocio del clúster, celebrada esta semana, una cita donde también se presentó la estrategia de la agrupación empresarial innovadora para el periodo 2026-2027.

El argumento es claro. Las empresas que pertenecen al Caar consideran que la diversificación es clave para potenciar su actividad no solo en la industria a la que pertenece originalmente, en campos como el vehículo eléctrico, la fabricación de baterías o la nueva movilidad, sino también hacia otros sectores en auge. La defensa es uno de ellos. Desde 2022, el gasto militar global ha alcanzado cifras récord y España ha acelerado su inversión en capacidades, logística y tecnología vinculadas a la OTAN.

La apuesta por la diversificación es por tanto una prioridad estratégica para la automoción aragonesa, tanto por la presión que ejercen los cambios en la normativa europea sobre el motor de combustión como por la necesidad de posicionarse en mercados en crecimiento.

Un proyeco de tecnologías duales

En este contexto, algunas compañías del Caar habían comenzado a abrir camino por su cuenta y ya dedican parte de sus esfuerzos a desarrollar tecnologías e innovaciones aplicadas, de un modo u otro, a defender la seguridad nacional o participar en misiones internacionales como proveedores de productos y servicios.

La adhesión al Hub Aragón Defensa busca ordenar y escalar ese movimiento para que más empresas puedan entrar en una cadena de valor que exige certificación, confidencialidad y procesos específicos, pero que promete contratos estables y proyectos a largo plazo.

El clúster presentó recientemente, junto a otros clústeres nacionales, un proyecto centrado en tecnologías duales --desarrolladas para uso civil pero adaptables a aplicaciones militare-- que ha sido aprobado en la última convocatoria de ayudas a Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria y Turismo. El programa, dotado con cerca de un millón de euros, arrancará este mismo mes y se apoyará en empresas que ya trabajan en ámbitos como el vehículo eléctrico, la fabricación de baterías o la movilidad conectada.

El Hub Aragón Defensa, constituido en diciembre de 2024, agrupa a compañías, centros tecnológicos y entidades públicas para posicionar a la comunidad como un nodo relevante en defensa a nivel nacional e internacional. Aragón cuenta con ventajas logísticas, industriales y de espacio disponible que han atraído bases militares, plataformas de ensayo y empresas proveedoras en los últimos años.

El Caar, que representa a 132 socios y más de 300 empresas que dan empleo a 34.000 personas, considera que sumar capacidades con otros sectores estratégicos es clave para su papel presente y futuro. La automoción aragonesa, una de las grandes columnas industriales de la comunidad con casi 12.000 millones de euros en facturación, se prepara así para competir en un escenario donde la innovación y la seguridad vuelven a cruzarse.