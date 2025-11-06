El barrio más poblado de Zaragoza bate su récord de población extranjera

El barrio de las Delicias de Zaragoza lleva cuatro años creciendo de forma ininterrumpida y se mantiene con diferencia como el distrito más poblado de la capital. A su gran extensión se suma una densidad de población de 31.235 habitantes por kilómetro cuadrado, convirtiéndolo en la segunda ciudad de Aragón si se atiende a su tamaño.

La publicación Cifras de Zaragoza, en la que se analizan los datos de población del primero de enero del pasado año obtenidos de la explotación de los registros del padrón municipal coloca a las Delicias muy por delante del resto de barrios populosos como son El Rabal (con 78.822 habitantes, pero donde se suman las cifras del Arrabal, La Jota o el Picarral, entre otros), San José (66.242) y el Actur (55.535).

Las Delicias, que presenta un índice de infancia del 11%, vive un momento de dinamismo debido a la juventud de la población llegada de otros países instalados en sus calles. Y además es una de las zonas con mayor diversidad, pues según los últimos datos disponibles, recogidos en el Plan de Convivencia e Interculturalidad 2030, las nacionalidades más repetidas en este barrio son la rumana (20%), la nicaragüense (12%), la colombiana (10%) o la china (6%). Además, juegan un papel destacado los oriundos de Ghana que con 1.516 empadronados suponen el 5,5% del total.

Después de las Delicias, con un 28% de vecinos llegados de fuera de España, el segundo barrio de la ciudad con más diversidad es San José con 13.778 personas extranjeras. En este caso también se anotan un máximo histórico. En tercer lugar se encuentra el Casco Histórico con 12.263 personas extranjeras.

El crecimiento de las Delicias está asegurado cuando se desarrollen las nuevas promociones inmobiliarias anunciadas en el distrito. Por el momento, los informes ya dejan una evidencia sobre el tirón de esta zona de la ciudad: los precios se están encareciendo por encima de la media en Zaragoza.