De Binéfar a toda España: un proyecto pionero de convivencia de un colegio de Huesca se expande a todo el país

Tras su éxito en la provincia de Huesca, el Ministerio de Educación exportará a todo el país el programa Compartiendo movimiento. Esta consiste en una iniciativa intergeneracional que promueve la educación física, la salud emocional y la convivencia entre generaciones y que nació en el colegio Katia Acín de Binéfar (189 alumnos), donde ha generado redes locales entre escuelas, asociaciones y centros sanitarios hasta convertirse en una referencia de cooperación.

En concreto, este proyecto surgió en Binéfar como una expereincia pionera de aprendizaje-servicio intergeneracional en la que el alumnado de Primaria comparte sesiones de educación física con personas mayores del entorno, todo ello en colaboración con asociaciones, centros de salud y entidades locales. El balance de este programa revela que el 72% de las personas mayores tienen ahora más ánimo y energía, el 31% han aumentado la práctica regular de ejercicio y el 84% están más integradas en la comunidad escolar. Además, el 100% del profesorado lo considera enriquecedor y educativo.

Son estos resultados los que han llevado a que este jueves la ministra de Educación, Pilar Alegría, anunciara en su visita al colegio Katia Acín la expansión del programa Compartiendo movimiento a todo el país. De hecho, su éxito ya llevó a la Fundación Deporte Joven y a la Asociación Nereu a firmar un acuerdo para su desarrollo en 4 centros de la provincia de Huesca durante el curso 2024-2025, con una inversión total de 22.000 euros. Así, en la actualidad participan además el CEIP Santos Samper (Almudévar), el CEIP Pío XII (Huesca) y el CRA Monegros-Hoya (Lalueza y San Lorenzo de Flumen).

"El modelo es un ejemplo de cómo la educación y el deporte pueden construir comunidad", ha destacado la ministra, y ha afirmado que el programa "funciona, emociona y mejora la vida de la gente", según han informado fuentes del ministerio.

El CEIP Katia Acín forma parte de la Red de Escuelas Promotoras de Salud, cuenta con el Sello de Vida Saludable del Ministerio y desarrolla el modelo Metodologías 360º, que integra aprendizaje guiado, talleres, proyectos y espacios abiertos para fomentar la autonomía, la creatividad y la convivencia.

Su proyecto Compartiendo Movimiento fue galardonado en 2024 con el Premio al Mejor Proyecto de Deporte Base de la Fundación Deporte Joven y se mantendrá como línea estable de trabajo anual en Aragón, con previsión de ampliarse a diez centros el próximo curso.